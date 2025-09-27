NASA e Sierra Space modificano il contratto per i servizi di rifornimento commerciale alla ISS: slitta il volo inaugurale dello spazioplano Dream Chaser

Il volo inaugurale dello spazioplano Dream Chaser di Sierra Space è stato nuovamente rinviato a non prima della fine del 2026. Nel 2016, la NASA ha assegnato un contratto per i servizi di rifornimento commerciale di tipo 2 a Sierra Space, precedentemente parte di Sierra Nevada Corporation, per rifornire la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con il suo spazioplano Dream Chaser e il modulo cargo Shooting Star. Come parte del contratto, a Sierra Space sono stati assegnati un minimo di sette voli e l’agenzia aveva precedentemente emesso ordini di lavoro a prezzo fisso per quattro missioni di rifornimento di Dream Chaser in base alle esigenze della ISS.

Ora, dopo un’attenta valutazione, NASA e Sierra Space hanno concordato di modificare il contratto, poiché l’azienda ha stabilito che lo sviluppo di Dream Chaser sarebbe stato meglio supportato da una dimostrazione di volo libero, prevista per la fine del 2026. Sierra Space continuerà a fornire alla NASA informazioni sullo sviluppo di Dream Chaser, anche attraverso la dimostrazione di volo.

La NASA fornirà un supporto minimo per il resto dello sviluppo e della dimostrazione di volo. Come parte della modifica, la NASA non è più obbligata a un numero specifico di missioni di rifornimento. Tuttavia, l’agenzia potrebbe ordinare voli di rifornimento Dream Chaser verso la ISS da Sierra Space a seguito di un volo libero di successo, come previsto dal suo attuale contratto.

“Lo sviluppo di nuovi sistemi di trasporto spaziale è difficile e può richiedere più tempo di quanto inizialmente previsto. La capacità di effettuare una dimostrazione di volo può essere un fattore chiave per lo sviluppo e la preparazione di un veicolo spaziale, oltre a offrire maggiore flessibilità alla NASA e a Sierra Space“, ha affermato Dana Weigel, responsabile del Programma Stazione Spaziale Internazionale della NASA. “Mentre la NASA e i suoi partner guardano al deorbitamento della Stazione Spaziale nel 2030, questa decisione concordata consente di continuare i test e le verifiche sul Dream Chaser, oltre a dimostrare le capacità dello spazioplano per future missioni di rifornimento in orbita terrestre bassa“.

La NASA e i suoi partner commerciali e internazionali continueranno a fornire al complesso orbitale dati scientifici, materiali e hardware essenziali, mentre l’agenzia si prepara alla transizione verso stazioni spaziali commerciali in orbita terrestre bassa.

La NASA continua a collaborare con diverse aziende private per sviluppare una base industriale spaziale competitiva per i servizi cargo, che saranno necessari per le future stazioni spaziali commerciali. Grazie alla sua forte economia nell’orbita terrestre bassa, la NASA sarà uno dei tanti clienti dell’industria privata mentre l’agenzia esplora la Luna nell’ambito della campagna Artemis e Marte insieme a partner commerciali e internazionali.