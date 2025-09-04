Nasce in Italia la batteria a idrogeno che dura 20 anni

Una batteria a idrogeno tutta italiana: Green Energy Storage e Rina presentano una nuova frontiera dell’accumulo energetico

Green Energy Storage (Ges), realtà italiana attiva nelle soluzioni di accumulo energetico sostenibile, in collaborazione con Rina, gruppo multinazionale specializzato in consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha sviluppato una nuova batteria a idrogeno basata su una tecnologia ibrida. Il sistema utilizza un elettrolita liquido a base di manganese e non richiede serbatoi esterni, distinguendosi per affidabilità e lunga durata operativa. La tecnologia, che sarà presentata ufficialmente a dicembre, può superare i 12mila cicli di vita, equivalenti a circa 15-20 anni di utilizzo, con un conseguente abbattimento dei costi complessivi e un minore impiego di materiali rispetto alle tradizionali batterie a flusso. A supporto del progetto sono stati inoltre sviluppati componenti hardware e software avanzati.

Per la realizzazione, Ges ha ottenuto dall’Unione Europea un finanziamento pari a 61,5 milioni di euro, che copre circa il 98,5% dei costi complessivi.

La partnership tra Ges e Rina “rappresenta per noi un tassello fondamentale per accelerare lo sviluppo della nostra tecnologia – ha affermato l’ad di Ges Matteo Mazzotta – Il contributo di Rina, non solo rafforza la solidità tecnica del nostro progetto ma ne attesta il valore in vista di una futura industrializzazione“.

Il nostro compito – ha aggiunto l’ad di Rina Consulting Michele Budetta – sarà accompagnare Ges nel passaggio dal laboratorio al mercato, contribuendo a rendere questa soluzione tecnologicamente robusta, conforme alle normative e pronta ad affrontare le sfide energetiche del futuro“.

