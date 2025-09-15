Nave Trieste, il gioiello della Marina Militare in transito nello Stretto di Messina | FOTO

Questa mattina fa la Nave Trieste, la più imponente e tecnologicamente avanzata unità della Marina Militare Italiana, ha risalito lo Stretto di Messina regalando immagini spettacolari a chi ha potuto assistere dal vivo al passaggio. La portaerei leggera, varata a Castellammare di Stabia e entrata ufficialmente in servizio nel 2022, rappresenta il fiore all’occhiello della flotta italiana ed è progettata per operare come portaelicotteri e nave d’assalto anfibio con capacità di supporto alle forze terrestri e aeree.

Tecnologia e capacità operative

La Trieste è lunga oltre 245 metri e può imbarcare aerei a decollo corto e atterraggio verticale (STOVL), come gli F-35B Lightning II, oltre a elicotteri da guerra antisommergibile e da trasporto. La nave è dotata di:

impianti radar di ultima generazione e sistemi di guerra elettronica;

un ponte di volo da 230 metri con ski-jump per i velivoli;

un bacino allagabile che le consente di operare mezzi anfibi per sbarco truppe e veicoli.

Con un equipaggio di oltre 600 unità (che può salire fino a 1000 con i contingenti imbarcati), la Trieste è una piattaforma multi-ruolo capace di adattarsi a missioni umanitarie, logistiche e di difesa avanzata.

Il significato strategico del transito

Il passaggio nello Stretto di Messina non è mai casuale per una nave militare di queste dimensioni. Lo Stretto rappresenta una delle rotte più sensibili del Mediterraneo, un vero choke point marittimo dove transitano quotidianamente traffici commerciali e unità navali militari.

La presenza della Trieste in quest’area sottolinea l’attenzione dell’Italia al controllo delle vie marittime e al rafforzamento della sicurezza in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, soprattutto nel Mediterraneo allargato.

Il transito odierno assume dunque un valore simbolico e operativo: un messaggio di proiezione strategica e un richiamo al ruolo centrale dell’Italia nei quadranti mediterranei, dal Nord Africa al Medio Oriente, fino ai Balcani e al Mar Nero.

Un avvenimento che ricorda come il Mediterraneo, e in particolare lo Stretto, continui a essere un nodo nevralgico della geopolitica globale.