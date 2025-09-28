Neve e ghiaccio: il Parco nazionale della Groenlandia nordorientale visto dallo Spazio | FOTO

Nell’immagine a corredo dell’articolo, pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, realizzata dalla missione Copernicus Sentinel-2, è raffigurata una parte del paesaggio ghiacciato del Parco nazionale della Groenlandia nordorientale. Situata nell’Oceano Atlantico settentrionale, la Groenlandia è l’isola più grande del mondo e ospita il Parco Nazionale della Groenlandia nordorientale, il più grande parco nazionale del mondo. Il parco si estende su 972mila km quadrati, quasi quanto la superficie di Spagna e Francia messe insieme, e circa l’80% del suo territorio è permanentemente coperto dalla calotta glaciale della Groenlandia, la 2ª più grande al mondo dopo quella dell’Antartide.

In questa immagine estiva, il colore del terreno varia dal marrone chiaro al marrone scuro, il ghiaccio e la neve appaiono in sfumature di bianco, mentre le diverse tonalità di blu indicano l’acqua. La grande area blu sulla destra è Dove Bay, che appare parzialmente libera dal ghiaccio, con fratture stagionali dovute alle correnti e al vento.

A Nord della baia, sulla costa meridionale della penisola di Germania Land, visibile nell’angolo in alto a destra, si trova la stazione meteorologica di Danmarkshavn, dove un team permanente di 6 persone raccoglie dati meteorologici utilizzati nei modelli di previsione meteorologica internazionali. Danmarkshavn è una delle stazioni abitate più isolate al mondo. È anche nota per essere il luogo più settentrionale della costa orientale della Groenlandia accessibile alle imbarcazioni non rompighiaccio, a seconda delle condizioni del ghiaccio.

Diversi ghiacciai e i loro corsi d’acqua sono raffigurati con stagni di fusione visibili come macchie blu nel ghiaccio. Gli stagni di fusione sono vaste pozze d’acqua aperta che si formano sia sul ghiaccio marino che sulle calotte glaciali durante la primavera e l’estate, quando l’aria si riscalda e il sole batte sulla calotta glaciale della Groenlandia. Quando neve e ghiaccio si sciolgono sulla superficie dei ghiacciai, l’acqua scorre in canali e corsi d’acqua e si raccoglie in depressioni superficiali, formando gli stagni.

Gli stagni di scioglimento possono accelerare lo scioglimento del ghiaccio riducendone la capacità di riflettere la luce solare, il che aumenta l’assorbimento di calore e accelera ulteriormente lo scioglimento del ghiaccio. Sebbene lo scioglimento del ghiaccio marino non influisca direttamente sui livelli globali del mare, lo scioglimento più rapido del ghiaccio terrestre, favorito da questi processi, contribuisce all’innalzamento del livello del mare.

L’innalzamento del livello del mare aumenta il rischio di inondazioni nelle zone costiere di tutto il mondo, ha un impatto sugli ecosistemi marini dell’Oceano Artico e altera i modelli di circolazione oceanica e atmosferica, influenzando le condizioni meteorologiche in tutto il pianeta.

Le immagini satellitari sono fondamentali per mappare il rapido cambiamento della calotta glaciale della Groenlandia. Le osservazioni dallo Spazio possono essere utilizzate per verificare come i modelli climatici simulano lo scioglimento della calotta glaciale, consentendo così di prevedere in modo più preciso l’entità dell’innalzamento del livello globale del mare in Groenlandia in futuro.