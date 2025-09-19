Nigeria, verso una svolta nella gestione del petrolio: le prime indiscrezioni

Secondo una bozza di emendamento legislativo visionata dall’agenzia Reuters, la Nigeria sta valutando la possibilità di nominare l’autorità di regolamentazione statale per assumere il controllo dei contratti petroliferi esistenti nel Paese, anziché la compagnia petrolifera statale. Ciò potrebbe rimodellare il modo in cui il principale produttore di petrolio africano governa il suo settore petrolifero, rendendo l’autorità di regolamentazione sia un arbitro che un attore, sfumando i confini tra regolamentazione e partecipazione e sollevando preoccupazioni su potenziali conflitti di interesse.

Solleva inoltre preoccupazioni in materia di governance aziendale, poiché eliminerebbe il potere del Consiglio di amministrazione della società statale NNPC di approvare il proprio bilancio e formulare la strategia.

In arrivo emendamento al Petroleum Industry Act

La legge che verrebbe modificata è il Petroleum Industry Act (PIA) del 2021, che ha conferito alla NNPC il potere di rappresentare gli interessi della Nigeria in una varietà di contratti petroliferi commerciali. L’emendamento trasferirebbe tale ruolo alla Nigeria Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC). Una lettera del procuratore generale al ministro responsabile del gas, visionata da Reuters, afferma che l’emendamento è necessario perché “alcune disposizioni del PIA hanno creato canali strutturali e legali attraverso i quali ingenti entrate della Federazione vengono dirottate dal conto della stessa”.

“Il calo osservato negli afflussi netti di entrate petrolifere è in gran parte attribuibile a fuoriuscite statutarie e deduzioni poco trasparenti nell’attuale struttura del PIA”, ha affermato Lateef Fagbemi, procuratore generale e ministro della Giustizia della Nigeria.