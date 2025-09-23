“Non prendete il Tylenol”: le parole di Trump e il piano d’azione del governo USA contro l’autismo

Il presidente Donald Trump non è un medico, ma ieri ne ha indossato le vesti offrendo una quantità abbondante di consigli medici, non supportati da prove, che potrebbero contribuire a ridurre i tassi di autismo. Trump ha affermato l’esistenza di un legame tra autismo e acetaminofene, e ha spronato le donne incinte ad evitare il Tylenol (paracetamolo) come antidolorifico e antipiretico, nonostante l’American College of Obstetricians and Gynecologists lo raccomandi come farmaco sicuro. Trump ha anche affermato che le principali vaccinazioni dovrebbero essere ritardate, e che i vaccini combinati dovrebbero essere somministrati separatamente – anche se è stato dimostrato che i vaccini non abbiano alcun legame con l’autismo. A sostenere il presidente il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, Robert F. Kennedy Jr..

Le parole di Trump

Le sue dichiarazioni hanno attirato le critiche degli esperti in neuroscienze che hanno ricordato l’infondatezza delle dichiarazioni che aveva lanciato durante la pandemia di coronavirus del 2020. “Non lasciate che iniettino al vostro bambino la più grande quantità di roba che abbiate mai visto in vita vostra” ha detto. Ha anche esagerato enormemente su come tali vaccini – alcuni dei quali proteggono contro quattro malattie – vengano somministrati. “Penso che sia molto sbagliato. Somministrare vaccini come se si stesse drogando un cavallo” ha detto Trump. “Avete un bambino piccolo. Un bambino fragile. E avete una vasca con 80 diversi vaccini, immagino, 80 diverse combinazioni, e glieli iniettano”.

La presentazione ha ricordato i primi giorni della pandemia di coronavirus durante il primo mandato di Trump, quando il presidente teneva briefing quotidiani alla Casa Bianca e lanciava affermazioni grossolanamente imprecise — tra cui, famosamente, suggerire che l’iniezione di disinfettanti potesse aiutare le persone: “vedo che il disinfettante lo elimina in un minuto, un minuto. E c’è un modo in cui potremmo fare qualcosa del genere con un’iniezione all’interno, o quasi una pulizia?” chiese Trump nell’aprile 2020. In seguito affermò di aver fatto ironia in durante quei briefing, ritrattando le sue affermazioni. Lunedì, invece, il suo tono è rimasto serio. Il presidente ha suggerito problemi non specificati con il vaccino MMR — contro morbillo, parotite e rosolia — che è sicuro ed efficace, e ha consigliato ai genitori di aspettare anni più del dovuto, fino ai 12 anni, per somministrare il vaccino contro l’epatite B ai bambini.

Esistono evidenze scientifiche a sostegno delle parole di Trump?

Il tema su cui ha insistito più di tutti, tuttavia, è stato dichiarare un presunto legame tra autismo e acetaminofene, noto nella maggior parte dei paesi al di fuori degli Stati Uniti come paracetamolo.

Trump ha ripetuto: “non prendete il Tylenol” con crescente urgenza, fino ad alzare di molto i toni. Il produttore del Tylenol, Kenvue, ha contestato qualsiasi collegamento tra il farmaco e l’autismo e ha dichiarato in un comunicato che, se le madri in gravidanza non usano il Tylenol quando necessario, potrebbero trovarsi davanti alla scelta tra febbri potenzialmente pericolose e l’uso di antidolorifici alternativi più rischiosi. Trump, Kennedy e molti dei principali funzionari sanitari dell’amministrazione repubblicana hanno riportato soprattutto i risultati di statistiche già note, invece di presentare nuove scoperte scientifiche.

Trump ha apparentemente riconosciuto che la scienza potrebbe non essere dalla sua parte, dicendo a un certo punto: “Sto solo facendo queste dichiarazioni da parte mia. Non le sto facendo da parte di questi medici” ha ammesso il presidente, “perché quando parlano di risultati diversi, studi diversi, io parlo in nome del buonsenso. E anche loro ce l’hanno, tanto”. Tuttavia ha insistito di essersi “confrontato con molti medici di tutto ciò di cui stiamo parlando”.

Arthur Caplan, della Divisione di Etica Medica della New York University School of Medicine ha commentato che “L’annuncio sull’autismo è stata la dimostrazione più triste di mancanza di prove, voci, riciclaggio di vecchi miti, cattivi consigli, menzogne e consigli pericolosi che io abbia mai visto da parte di una personalità autorevole che afferma di sapere qualcosa di scienza”, “Ciò che è stato detto non solo è privo di fondamento e sbagliato, ma è pura negligenza nella gestione della gravidanza e nella protezione della vita fetale”

Prima della conferenza stampa sull’autismo, Trump aveva detto che la sua amministrazione aveva scoperto nuovi legami medici che avrebbero spiegato in modo drammatico l’aumento dei tassi di autismo. Ma la sua preparazione non includeva neppure apprendere a pronunciare corettamente il nome del tanto temuto farmaco acetaminofene, che lo ha fatto inciampare: “asedo…vediamo un po’ come si dice. Acid ehm…menofin” ha balbettato Trump prima di continuare, “Acetaminophen? Va bene?”.

Trump ha anche insistito che non ci fosse “nessun lato negativo” nel seguire i suoi consigli, che si tratta solo di resistere ai dolori della febbre e che “Tutto ciò che ho detto, non ha effetti collaterali negativi. Può solo fare bene“. Tuttavia, le febbri non trattate in gravidanza, in particolare nel primo trimestre, aumentano il rischio di aborti spontanei, parto prematuro e altri problemi, secondo la Society for Maternal-Fetal Medicine. Il presidente ha cercato di prevenire tali critiche incolpando le aziende farmaceutiche e “forse i medici” per aver precedentemente soppresso informazioni mediche sensibili e potenzialmente critiche.

Il presidente ha affermato che non esiste un’alternativa al Tylenol e che si è costretti a prenderlo, conclude rilasciando una notizia priva di evidenze su Cuba: “c’è una voce, e non so se è vera o no, che a Cuba non hanno il Tylenol perché non hanno i soldi per comprarlo, e non hanno praticamente alcun tipo di autismo“.