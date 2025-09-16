Notte dei Ricercatori, la magia della scienza incanta l’Ex Cartiera Latina

Avete mai sognato di correre attraverso il binario 9 e ¾ per salire sull’Espresso per Hogwarts? Questa volta non serve il treno: il viaggio magico comincia all’Ex cartiera Latina, per l’evento di apertura della Settimana della Scienza di Frascati Scienza, dove le bacchette si uniscono alle provette e l’incanto diventa scienza. Un pomeriggio speciale in cui il fascino della magia incontra la meraviglia della scoperta, tra esperimenti, spettacoli e laboratori che trasformeranno adulti e bambini in veri apprendisti.

Bacchette e provette

La Settimana della Scienza prende il via col taglio del nastro alle 14, all’Ex Cartiera Latina di Roma nel Parco Regionale dell’Appia Antica, sabato 20 settembre, con l’evento Bacchette e Provette 2025 – La Magia della Scienza continua a incantare, che illuminerà la grande edizione de La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2025.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di dedicare l’evento di lancio della Settimana della Scienza al legame tra scienza e magia. Nei suoi vent’anni – racconta Alessandra Della Ceca, direttrice scientifica del programma di eventi LEAF – la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici ci ha insegnato che la scienza può incantare quanto la magia: basta guardarla dalla giusta prospettiva, e chi la vive e la fa ogni giorno può aiutarci a scoprirlo. Ricercatori e ricercatrici sono, in fondo, come i maghi e streghe di Harry Potter: persone comuni, ma capaci di trasformare conoscenza e passione in veri e propri “superpoteri” al servizio di tutti”.

Tante le associazioni coinvolte nell’Iniziativa, che vedrà professori, ricercatori e divulgatori trasformarsi in stregoni, elfi e maghi pronti a destreggiarsi tra pozioni bestiali, acque magiche, trasfigurazioni, piante mistiche, elettrostatica leviosa, alchimia e astronomia.

Prenotate il vostro turno, avrete un’ora per visitare tutti i professori. Non resta che scegliere da quale lezione iniziare a seguire tra le Pozioni Bestiali, a cura di G.Eco per rivelare tante nuove Creature Fantastiche. Ci saranno poi Le bolle di sapone di Hagrid a cura di Teatro Ygramul e sarà possibile realizzare incredibili “trasfigurazioni” con il truccabimbi. Con Stefano Valente scopriremo la Magia delle piante e con ScienzImpresa comprenderemo il potere nascosto dei fluidi e i segreti della fluidodinamica e dell’Elettrostatica leviosa. Percorreremo un viaggio tra Sole, Terra, Luna insieme ai “maghi e alle maghe” di Università degli Studi di Roma Tre e Speak Science e infine faremo prodigi con l’Alchimia del gelo insieme alle Le Scie Fisiche.

La Medaglia

Dopo i riconoscimenti ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 2022 e nel 2024, che ha premiato con delle medaglie, l’impegno e la qualità delle iniziative per la Notte Europea dei Ricercatori e della Ricercatrici, è arrivata anche la terza medaglia. La Presidenza della Repubblica ha voluto conferire la medaglia quale premio per la XX Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un riconoscimento unico e creato ad hoc per questa importante ricorrenza. Un premio che inorgoglisce e riempie ancora di più di significato l’impegno che l’associazione ha profuso in questi anni per la diffusione della cultura scientifica.

La Settimana della Scienza

La Settimana della Scienza è il programma di eventi che si svolge tra il 20 e il 27 settembre e che culminerà il 26 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF di Frascati Scienza. Tantissime le città coinvolte oltre a Roma e Frascati: Gorga, Frosinone, Formia, Cassino, Nemi, Monte Porzio Catone.

Dal 22 al 26, tutte le mattine, presso le Mura del Valadier, Mercato Coperto e Scuderie Aldobrandini di Frascati, ci saranno incontri, laboratori, giochi e quiz dedicati esclusivamente alle scuole di ogni ordine e grado. Ma numerose sono le città LEAF che propongono eventi per studenti e studentesse.