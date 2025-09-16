Notte dei Ricercatori, la magia della scienza incanta l’Ex Cartiera Latina

Al via la Settimana della Scienza, il 20 settembre l'evento di lancio

leaf notte ricercatori 2022

Avete mai sognato di correre attraverso il binario 9 e ¾ per salire sull’Espresso per Hogwarts? Questa volta non serve il treno: il viaggio magico comincia all’Ex cartiera Latina, per l’evento di apertura della Settimana della Scienza di Frascati Scienza, dove le bacchette si uniscono alle provette e l’incanto diventa scienza. Un pomeriggio speciale in cui il fascino della magia incontra la meraviglia della scoperta, tra esperimenti, spettacoli e laboratori che trasformeranno adulti e bambini in veri apprendisti.

Bacchette e provette

La Settimana della Scienza prende il via col taglio del nastro alle 14, all’Ex Cartiera Latina di Roma nel Parco Regionale dell’Appia Antica, sabato 20 settembre, con l’evento Bacchette e Provette 2025 – La Magia della Scienza continua a incantare, che illuminerà la grande edizione de La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2025.
Anche quest’anno abbiamo scelto di dedicare l’evento di lancio della Settimana della Scienza al legame tra scienza e magia. Nei suoi vent’anni – racconta Alessandra Della Ceca, direttrice scientifica del programma di eventi LEAF – la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici ci ha insegnato che la scienza può incantare quanto la magia: basta guardarla dalla giusta prospettiva, e chi la vive e la fa ogni giorno può aiutarci a scoprirlo. Ricercatori e ricercatrici sono, in fondo, come i maghi e streghe di Harry Potter: persone comuni, ma capaci di trasformare conoscenza e passione in veri e propri “superpoteri” al servizio di tutti”.

Tante le associazioni coinvolte nell’Iniziativa, che vedrà professori, ricercatori e divulgatori trasformarsi in stregoni, elfi e maghi pronti a destreggiarsi tra pozioni bestiali, acque magiche, trasfigurazioni, piante mistiche, elettrostatica leviosa, alchimia e astronomia.

Prenotate il vostro turno, avrete un’ora per visitare tutti i professori. Non resta che scegliere da quale lezione iniziare a seguire tra le Pozioni Bestiali, a cura di G.Eco per rivelare tante nuove Creature Fantastiche. Ci saranno poi Le bolle di sapone di Hagrid a cura di Teatro Ygramul e sarà possibile realizzare incredibili “trasfigurazioni” con il truccabimbi. Con Stefano Valente scopriremo la Magia delle piante e con ScienzImpresa comprenderemo il potere nascosto dei fluidi e i segreti della fluidodinamica e dell’Elettrostatica leviosa. Percorreremo un viaggio tra Sole, Terra, Luna insieme ai “maghi e alle maghe” di Università degli Studi di Roma Tre e Speak Science e infine faremo prodigi con l’Alchimia del gelo insieme alle Le Scie Fisiche.

La Medaglia

Dopo i riconoscimenti ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel 2022 e nel 2024, che ha premiato con delle medaglie, l’impegno e la qualità delle iniziative per la Notte Europea dei Ricercatori e della Ricercatrici, è arrivata anche la terza medaglia. La Presidenza della Repubblica ha voluto conferire la medaglia quale premio per la XX Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un riconoscimento unico e creato ad hoc per questa importante ricorrenza. Un premio che inorgoglisce e riempie ancora di più di significato l’impegno che l’associazione ha profuso in questi anni per la diffusione della cultura scientifica.

La Settimana della Scienza

La Settimana della Scienza è il programma di eventi che si svolge tra il 20 e il 27 settembre e che culminerà il 26 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF di Frascati Scienza. Tantissime le città coinvolte oltre a Roma e Frascati: Gorga, Frosinone, Formia, Cassino, Nemi, Monte Porzio Catone.
Dal 22 al 26, tutte le mattine, presso le Mura del Valadier, Mercato Coperto e Scuderie Aldobrandini di Frascati, ci saranno incontri, laboratori, giochi e quiz dedicati esclusivamente alle scuole di ogni ordine e grado. Ma numerose sono le città LEAF che propongono eventi per studenti e studentesse.

