Notte di forte maltempo in Toscana: violenti nubifragi nel Grossetano, nuovi allagamenti all’Elba e 80 mm a Capraia | FOTO

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sul territorio di Manciano, in provincia di Grosseto, con particolare intensità nella zona di Marsiliana. In appena mezz’ora la pioggia torrenziale ha provocato l’esondazione di corsi d’acqua e l’allagamento di diverse strade. La situazione più critica si è registrata lungo la Strada Regionale 74, dove la località Sgrilla fino a Sgrillozzo è stata completamente sommersa dall’acqua. La strada, chiusa per ore, è stata riaperta solo di recente dopo gli interventi di messa in sicurezza.

Numerosi alberi sono caduti sulla carreggiata, creando pericoli per automobilisti e residenti. Sul posto sono intervenute le squadre della Protezione civile di Manciano e gli operai della Provincia di Grosseto, con mezzi e ruspe per liberare le vie di comunicazione.

Disagi si sono registrati anche a Paganico, dove diverse strade, compresa la Senese, sono rimaste impraticabili a causa degli allagamenti. A Porto Ercole, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un peschereccio che, dopo aver imbarcato acqua a causa delle forti piogge, rischiava di affondare. L’operazione di svuotamento della carena, condotta sotto il coordinamento della Capitaneria di porto, ha permesso di evitare il peggio.

Il maltempo ha colpito duramente anche l’Isola d’Elba, con nuovi allagamenti a Portoferraio, mentre a Capraia in poche ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia.

