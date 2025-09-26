Notte di maltempo in Piemonte: piogge diffuse tra Pinerolese e Biellese, torna la neve e si spinge fino a 1.300 metri

Un’area di bassa pressione continua a stazionare tra Francia, Svizzera e Nord/Ovest italiano, mantenendo il Piemonte sotto condizioni di marcata variabilità. Dopo le prime precipitazioni di ieri, il maltempo si è intensificato nella notte, con piogge diffuse tra Pinerolese e Biellese e la neve tornata a imbiancare il comparto alpino, Graie e Pennine. I fiocchi sono scesi a quote insolitamente basse per la stagione, con accumuli già dai 1.500 metri e locali sconfinamenti fino a 1.300-1.400 metri, come riporta il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte), che evidenzia temperature prossime allo zero a Sestriere, Malciaussia, Pian della Mussa e Ceresole Reale, mentre Usseglio, a 1.265 metri, segna appena +2°C con la prima lieve imbiancata sulle piste.

Nelle prossime ore le precipitazioni si concentreranno sull’alto Piemonte, in particolare tra Valsesia e Verbano-Cusio-Ossola, dove le nevicate insisteranno fino a sabato mattina. Dopo una tregua temporanea, nuove piogge sono attese nella notte, con fenomeni più intensi lungo le pianure a confine con la Lombardia. La quota neve rimarrà stabile attorno ai 1.800-1.900 metri.

Il miglioramento arriverà da sabato pomeriggio, grazie all’indebolimento della depressione e al suo spostamento verso Nord: domenica è prevista una giornata stabile e soleggiata, con un graduale rialzo delle temperature diurne.

