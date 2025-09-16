Notte Europea dei Ricercatori 2025: il Centro ENEA Casaccia apre le porte alla scienza

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di venerdì 26 settembre 2025, il Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma) apre le porte al pubblico per offrire un’esperienza unica, coinvolgente e divertente alla scoperta della scienza. Al mattino (ore 10.00 – 12.30), ricercatori ENEA guideranno studenti di scuole primarie e secondarie lungo nove percorsi tematici, che comprendono la visita al reattore nucleare di ricerca Triga e alla tavole vibranti che simulano terremoti per mettere appunto opportune tecnologie antisismiche. Ma si potrà anche familiarizzare con robot, microscopi, laser, batteri “buoni” e magari capire come rendere energeticamente più efficienti edifici e città e conoscere i pericoli dell’inquinamento atmosferico e del surriscaldamento globale.

Nel pomeriggio (ore 15.30 – 22.00) il Centro aprirà a tutti gli appassioni di scienza e curiosi di ogni età. Sarà possibile esplorare laboratori e infrastrutture lungo 12 tour tematici per diventare detective dell’invisibile e scoprire l’agricoltura per lo spazio oppure come le microplastiche entrano nella catena alimentare o come le piante diventano biofabbriche per produrre vaccini. Sarà possibile anche vedere in azione la microcar elettrica URBE – la “palestra” ENEA per la nuova mobilità sostenibile – conoscere l’impianto Calliope con i suoi potenti raggi gamma ed entrare nel reattore Triga.

Gli altri incontri

Oltre ai tour sarà possibile visitare 12 aree espositive dove si potrà dialogare con i protagonisti della ricerca ENEA o anche videocollegarsi con la base Concordia in Antartide per ascoltare dalle parole dei protagonisti perché è importante vivere e lavorare in Antartide anche quando fuori è completamente buio e la temperatura scende fino a -80°C. Da segnalare anche i due tour organizzati da tecnici Sogin e Nucleco per scoprire in tutta sicurezza come si gestiscono rifiuti radioattivi o come si dismette un impianto nucleare.