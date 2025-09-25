Notte Europea dei Ricercatori, ENEA apre i suoi centri in tutta Italia

ENEA apre le porte dei propri laboratori in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025, l’iniziativa organizzata nell’ambito del Progetto europeo NET-scieNcE Together per avvicinare il grande pubblico al mondo della scienza. Quattro i Centri di ricerca ENEA coinvolti: Casaccia (Roma), Brasimone (Bologna), Portici (Napoli) e Trisaia (Matera). Qui grandi e piccoli potranno partecipare a visite guidate, conferenze, laboratori interattivi, giochi scientifici, scoprendo le ultime novità su tecnologie energetiche, economia circolare, cambiamenti climatici, biodiversità, tutela del suolo e del mare e molto altro.

Venerdì mattina 26 settembre saranno le scuole primarie e secondarie a inaugurare l’evento. Nel Centro di Casaccia gli alunni potranno entrare nel Triga, il reattore nucleare di ricerca, oppure scoprire come funzionano le tavole vibranti, interagire con robot e batteri buoni ma anche costruire una batteria elettrica. Nel Centro di Brasimone invece gli studenti più grandi saranno accompagnati dai ricercatori di ENEA e newcleo in un viaggio al centro dell’atomo per scoprire le opportunità delle tecnologie energetiche del futuro e in particolare del nuovo nucleare sostenibile.

In Casaccia, nel pomeriggio fino alle 22 sarà possibile esplorare laboratori e infrastrutture attraverso 12 tour. Si potrà diventare detective dell’invisibile e scoprire l’agricoltura per lo spazio, oppure come le piante diventano biofabbriche per produrre vaccini. Sarà possibile vedere in azione la microcar elettrica URBE, conoscere l’impianto Calliope con i suoi potenti raggi gamma e molto altro. Inoltre, si potranno visitare 12 aree espositive per dialogare con i protagonisti della ricerca ENEA o videocollegarsi con la Stazione Concordia in Antartide.

Al Brasimone si svolgerà nel pomeriggio l’evento aperto a tutti “ENEA e newcleo: viaggio nel cuore della ricerca” per conoscere le infrastrutture e i laboratori di eccellenza del Centro, dove si sviluppano tecnologie avanzate per i reattori nucleari di IV generazione e per la fusione nucleare.

A Portici, sempre il 26, andranno in scena le ultime tecnologie ENEA per l’efficienza energetica degli edifici, si potrà osservare la materia attraverso microscopi digitali, conoscere i Cybereroi in Azione!, far volare aquiloni magnetici, ma anche sfidarsi a Mastergrid, il videogioco sulle Reti Elettriche Intelligenti, o entrare in una Escape Room per scoprire come il Sole può darci il carburante pulito del futuro.

Nel Centro di Trisaia, infine, si potrà vivere una notte “supercritica”, scoprire materiali innovativi, l’affascinante mondo dei microbi, ‘assaporare’ il cibo del futuro, ma anche comprendere come si producono biocarburanti.

Inoltre, ENEA sarà presente al NET Village a Roma con quattro spazi espositivi, che proporranno diverse attività interattive, dalla magia della chimica ai campi elettromagnetici, dal riutilizzo delle foglie di posidonia spiaggiate all’Escape Room Watts on your mind? per capire come la mente influenza le decisioni sull’uso dell’energia (venerdì 26 e sabato 27 settembre, ore 18.30 – 23, Città dell’Altra Economia – Roma Testaccio).

Sempre il 26 settembre tante altre iniziative nell’ambito della Notte europea vedranno impegnati ricercatori ENEA in tutta Italia.

A Bari, nella cornice degli eventi Sharper Night, ENEA animerà un talk spiegando come mitigare e combattere gli effetti delle isole di calore nelle grandi città (Piazza Umberto I).

A Bologna, scienziati ENEA saranno presenti con due postazioni all’interno dell’Area della Ricerca Cnr con un viaggio a più tappe per scoprire le soluzioni offerte dalla scienza per “vivere sostenibile”. L’iniziativa si svolge nel contesto del progetto Society reAGIAMO (Tecnopolo).

A Lecce, nell’ambito del progetto europeo ERN-APULIA MED al quale ENEA partecipa insieme ad altri 14 partner, i ricercatori del Centro Ricerche di Brindisi parteciperanno all’evento organizzato dall’Università del Salento (Chiostri del Monastero degli Olivetani).

Alla Spezia, sempre nell’ambito del progetto NET-scieNcE Together, i ricercatori del Centro ENEA Santa Teresa e di altri enti nazionali e internazionali accoglieranno i visitatori per un sorso di scienza (e non solo), nel corso di una serata conviviale sulle scienze del mare, organizzata da Ingv e La Nave di Carta (Area PIN).

A Torino i ricercatori ENEA saranno a disposizione per parlare di ecologia fluviale e monitoraggio biologico dei corsi d’acqua, nell’ambito della manifestazione UNIGHT organizzata da Politecnico e Università di Torino (Cortile del Castello del Valentino).