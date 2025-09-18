Notte Europea dei Ricercatori: gli appuntamenti dell’INGV per conoscere il nostro pianeta

Anche quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) offre un programma ricco di eventi su tutto il territorio nazionale

pianeta terra

Il prossimo venerdì 26 settembre torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa promossa fin dal 2005 dalla Commissione Europea per promuovere l’incontro tra il grande pubblico e il mondo della ricerca scientifica e stimolare il coinvolgimento di curiosi, appassionati ed esperti con laboratori interattivi, giochi, visite guidate, mostre, seminari divulgativi, exhibit, conferenze e dimostrazioni scientifiche dal vivo. Anche quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) offre un programma ricco di eventi su tutto il territorio nazionale.

Grazie ai Progetti Europei SCIENZA INSIEME-NET, SHARPER, BRIGHT-NIGHT, SOCIETY reAGIAMO e STREETS, i ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto racconteranno le meraviglie nascoste nelle Scienze della Terra, per un appassionante viaggio alla scoperta del nostro Pianeta.

Qui il calendario dei GeoEventi INGV.

