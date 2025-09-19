Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori: il Centro ENEA di Portici apre le porte alla scienza

In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 15 alle 22, il Centro ENEA di Portici (Napoli) apre le porte al pubblico con laboratori interattivi, tour, esperimenti dal vivo e giochi. Si potrà compiere un viaggio tra specchi solari, efficienza energetica degli edifici, microscopia digitale, fonti rinnovabili e familiarizzare con le reti intelligenti attraverso il videogioco Mastergrid. Per i più piccoli ci saranno i Cybereroi in azione! per imparare a navigare nel web in modo sicuro e divertente, e anche un percorso sulle forze magnetiche dove i bambini potranno far volare aquiloni speciali. Infine, grazie a una Escape Room, potranno scoprire come il Sole può darci energia per produrre idrogeno verde, il carburante pulito del futuro.

I più grandi saranno invece affiancati dai ricercatori e introdotti a discipline come automazione, robotica, stampa 3D e tecniche di “reverse engineering”. Inoltre, potranno avvicinarsi al mondo della chimica, la magia invisibile della vita, attraverso quiz, video, giochi scientifici e veri esperimenti. L’accesso al Centro è libero.