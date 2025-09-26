Nucleare: Teheran e Mosca firmano accordo da 25 miliardi per centrali in Iran

Teheran e Mosca hanno siglato un’intesa dal valore di 25 miliardi di dollari per la realizzazione di 4 nuove centrali nucleari in Iran. Come riportato dall’agenzia Mehr, sarà la compagnia statale russa Rosatom a occuparsi della costruzione degli impianti, centrali nucleari di terza generazione che sorgeranno a Sirik, nella provincia meridionale di Hormozgan, in prossimità dello Stretto di Hormuz. “Sono stati conclusi negoziati e accordi, soprattutto per quanto riguarda la costruzione di centrali energetiche più grandi di Bushehr, con una capacità di 1.200 megawatt, che includono un totale di 4 unità con una capacità di quasi 5mila megawatt nel sud del Paese“, ha affermato il portavoce dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana, Behrouz Kamalvandi, a margine di Atom Expo 2025, la fiera russa della Settimana Mondiale dell’Atomo (Waw), a Mosca.