Nuova epidemia di Ebola in Congo: per l’OMS “rischio elevato” a livello nazionale

È tornato il virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dove al 4 settembre si contano 28 casi sospetti, tra cui 15 decessi, con una mortalità stimata al 54%. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato il rischio per la salute pubblica come “elevato” a livello nazionale, “moderato” a livello regionale e “basso” a livello globale. Il primo allarme è giunto il 1° settembre dal Ministero della Salute congolese, dopo la comparsa di casi nella zona sanitaria di Bulape, provincia del Kasai. La paziente indice, una donna incinta ricoverata il 20 agosto con sintomi gravi – febbre alta, diarrea emorragica e insufficienza multiorgano – è deceduta pochi giorni dopo. Le analisi di laboratorio condotte a Kinshasa hanno confermato la presenza del virus Ebola.

Finora i casi si concentrano in 3 aree di Bulape e nella zona di Mweka, con quattro operatori sanitari tra le vittime. L’80% dei contagi riguarda persone di età pari o superiore ai 15 anni.

L’Ebola, ricordano gli esperti dell’OMS, è una malattia grave e spesso letale, trasmessa da animali selvatici infetti e poi da uomo a uomo attraverso fluidi corporei. Le autorità congolesi, con il supporto internazionale, stanno attuando misure urgenti per contenere la diffusione del virus.