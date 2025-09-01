Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: epicentro a Pozzuoli

MeteoWeb

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito l’area dei Campi Flegrei nell’ambito dello sciame sismico in atto da ieri pomeriggio e che ha prodotto oltre 120 scosse. La scossa è avvenuta alle 17:22, ad una profondità di 2km. L’epicentro è stato individuato a Pozzuoli. Non sono noti al momento danni a persone o cose.

E’ la terza scossa con questa intensità in 24 ore, la quarta avvertita nettamente nei comuni dell’area e in alcuni quartieri di Napoli. All’alba, se ne era registrata una di magnitudo 4.