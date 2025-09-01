Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei: epicentro a Pozzuoli

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito l'area dei Campi Flegrei nell'ambito dello sciame sismico in atto da ieri

MeteoWeb

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito l’area dei Campi Flegrei nell’ambito dello sciame sismico in atto da ieri pomeriggio e che ha prodotto oltre 120 scosse. La scossa è avvenuta alle 17:22, ad una profondità di 2km. L’epicentro è stato individuato a Pozzuoli. Non sono noti al momento danni a persone o cose.

E’ la terza scossa con questa intensità in 24 ore, la quarta avvertita nettamente nei comuni dell’area e in alcuni quartieri di Napoli. All’alba, se ne era registrata una di magnitudo 4.

