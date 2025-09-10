Nuove scoperte dal cratere Jezero: le argilliti marziane rivelano indizi sui processi chimici

Le ultime analisi condotte dal rover Perseverance della NASA, pubblicate sulla rivista Nature, offrono nuove prospettive sui processi chimici avvenuti su Marte. I ricercatori hanno studiato in dettaglio le rocce sedimentarie del cratere Jezero, un sito scelto per l’atterraggio del rover grazie alla sua straordinaria diversità geologica e alle evidenze di passata attività idrica. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla formazione geologica denominata Bright Angel, situata nella regione di Neretva Vallis. Si tratta di un insieme di mudstones — fanghi consolidati in roccia — che si distinguono per la presenza di carbonio organico e di assemblaggi minerali potenzialmente legati ad ambienti abitabili. Tuttavia, l’origine di questi composti resta ancora da chiarire.

I noduli ricchi di ferro e la connessione con il carbonio

Joel Hurowitz e il suo team hanno individuato nei campioni della formazione Bright Angel piccolissimi noduli e inclusioni ricche di fosfato e solfuro di ferro. Questi microscopici depositi non sono distribuiti in maniera uniforme, ma si concentrano in zone ben precise della roccia. L’analisi ha mostrato che tali strutture sono strettamente associate alla presenza di carbonio organico e che si sarebbero formate dopo la deposizione dei sedimenti, in condizioni a bassa temperatura.

Questi dettagli mineralogici e tessiturali, osservati nel contesto sedimentario delle argilliti marziane, sono particolarmente interessanti perché potrebbero configurarsi come biofirma.

Potenzialità e limiti delle scoperte

Le conclusioni dello studio, tuttavia, restano caute: la formazione dei minerali osservati potrebbe essere compatibile tanto con meccanismi abiotici quanto con processi biologici. Per questo, gli autori sottolineano la necessità di ulteriori indagini per distinguere con maggiore chiarezza tra segnali di origine vivente e segnali derivanti da processi puramente chimici.

Il cratere Jezero, con le sue rocce ignee e sedimentarie, continua dunque a rappresentare un laboratorio naturale di straordinario valore per comprendere la storia geologica e chimica di Marte. Le prossime analisi di Perseverance e, soprattutto, i futuri campioni riportati sulla Terra dalle missioni di ritorno, potrebbero fornire le prove definitive per chiarire l’origine di questi minerali e il loro potenziale legame con la vita.