Nuovo farmaco anti-obesità italiano promette risultati sorprendenti

Un team italiano sta sviluppando un innovativo farmaco anti-obesità basato su un “silenziatore genetico”, una piccola sequenza nota come RES-010, che agisce spegnendo il controllore metabolico miR22. I primi test su animali, presentati al Congresso della Società Europea per lo studio del diabete a Vienna, hanno mostrato risultati incoraggianti: i topi trattati settimanalmente hanno perso in media il 12% del loro peso, senza variazioni nella quantità di cibo consumata.

Il miR22, definito un “controllore master” dal CEO di Resalis Therapeutics, Riccardo Panella, regola processi chiave nell’obesità, tra cui il metabolismo lipidico, l’attività mitocondriale e il rimodellamento del tessuto adiposo. L’inibizione di questa molecola tramite RES-010 sembra riprogrammare il metabolismo degli animali, favorendo una perdita di peso graduale e duratura.

Gli studi hanno evidenziato che il peso perso non viene recuperato dopo la sospensione del trattamento, suggerendo un effetto metabolico stabile piuttosto che una semplice riduzione dell’appetito. Attualmente RES-010 è in fase di studio clinico 1.1, con l’obiettivo di valutare sicurezza ed efficacia nell’uomo. Se confermati, questi dati potrebbero aprire la strada a un approccio completamente nuovo nella lotta all’obesità, agendo direttamente sui meccanismi cellulari alla base della malattia.