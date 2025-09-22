Obbligazioni sostenibili: guida ai green bond e alle loro varianti

Negli ultimi anni i mercati finanziari hanno visto crescere strumenti dedicati alla sostenibilità. Tra questi, i green bond occupano un ruolo centrale: sono titoli di debito che funzionano come le obbligazioni classiche – cedole periodiche e rimborso del capitale – ma con una peculiarità fondamentale. I capitali raccolti sono vincolati a progetti che generano benefici ambientali tangibili, come parchi eolici, impianti fotovoltaici, edilizia ad alta efficienza energetica, mobilità a basse emissioni o interventi per la gestione sostenibile di acqua e rifiuti. L’idea è offrire agli investitori un prodotto familiare dal punto di vista finanziario, ma con un impiego delle risorse che contribuisca in maniera diretta alla transizione ecologica.

Struttura e regole di funzionamento

L’emittente, prima del collocamento, illustra in modo chiaro le iniziative da finanziare. Dopo l’emissione, ha l’obbligo di dimostrare come i fondi siano stati impiegati e con quali risultati ambientali.

Questa disciplina si rifà ai Green Bond Principles (GBP) elaborati dall’ICMA: linee guida volontarie che orientano il mercato e riducono i rischi di greenwashing (cioè presentare come sostenibili progetti che non lo sono davvero).

I GBP richiedono quattro elementi principali:

Categorie ammissibili : specificare i settori finanziabili e quelli esclusi.

Criteri di eleggibilità : fissare soglie tecniche, requisiti minimi e controlli.

Gestione dei fondi : mantenere i proventi separati tramite conti o portafogli dedicati, fino all’allocazione finale.

Rendicontazione periodica: con due report distinti, uno sull’allocazione (dove e come sono stati spesi i fondi) e uno sugli impatti ambientali (indicatori, metodi di calcolo, limiti delle stime).

Gli indicatori possono includere, ad esempio, MWh di energia rinnovabile prodotta, tonnellate di CO₂ evitate, metri cubi d’acqua risparmiata o rifiuti riciclati.

L’approccio europeo: gli EuGB

L’Unione Europea ha introdotto un marchio volontario, l’European Green Bond (EuGB), che punta a standardizzare ulteriormente il mercato. Per ottenere questa etichetta, un’emissione deve dimostrare che:

i progetti sono conformi alla Tassonomia UE; non violano il principio del Do No Significant Harm (DNSH); rispettano tutele sociali e ambientali di base.

Il vantaggio per gli investitori è la comparabilità: i documenti sono strutturati in modo uniforme, rendendo semplice capire cosa si finanzia e con quali criteri.

L’etichetta prevede anche un margine di flessibilità: fino al 15% dei fondi può essere destinato ad attività non ancora coperte nei dettagli dalla Tassonomia, purché siano dichiarate in modo trasparente e coerente con gli obiettivi ambientali.

Fino all’allocazione definitiva, i proventi restano su conti separati e vengono riconciliati periodicamente. I verificatori esterni – registrati e vigilati in ambito europeo – controllano la correttezza delle spese, la solidità del processo interno e la validità degli indicatori ambientali.

Esempi concreti di emissione

Per chiarire, ecco alcuni casi recenti:

Green bond : il 18 giugno 2025 il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha collocato 800 milioni di euro destinati a treni elettrici e alla linea AV Torino-Milano-Napoli. Titolo con scadenza 2032, cedola 3,375%, rendimento a 105 punti base sopra il benchmark. La domanda ha superato di 2,3 volte l’offerta, con il 90% degli ordini provenienti da investitori ESG esteri.

Social bond : Banco BPM, il 14 gennaio 2025, ha emesso 500 milioni di euro per sostenere PMI in aree economicamente svantaggiate. Durata quinquennale, cedola 3,375%. La richiesta ha toccato 2,4 miliardi, metà provenienti da investitori a forte orientamento ESG.

Sustainability bond : nel giugno 2024 la South Australian Government Financing Authority ha raccolto 1,5 miliardi AUD per progetti ambientali e sociali (impianti idrici, edilizia sociale, scuole e ospedali), scadenza 2031 e cedola 4,5%.

Sustainability-linked bond (SLB): Aeroporti di Roma nel 2025 ha collocato 750 milioni di euro, legando il costo del debito a target ambientali come le zero emissioni dirette al 2030 e la riduzione del 18,9% delle emissioni per passeggero. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sono previsti aumenti di cedola.

Vantaggi per emittenti e investitori

Per chi emette:

accesso a una base di investitori più ampia e specializzata;

in alcuni casi condizioni di mercato migliori rispetto ai bond tradizionali;

beneficio interno: per costruire un green bond è necessario selezionare i progetti, tracciare le risorse e monitorare gli impatti, il che migliora la gestione dei dati aziendali su energia ed emissioni.

Per chi investe:

profilo rischio/rendimento identico a un titolo ordinario dello stesso emittente;

maggiore trasparenza sull’utilizzo del capitale;

possibilità di coniugare obiettivi ambientali e strategia finanziaria;

monitoraggio continuo grazie agli indicatori di impatto.

I rischi da considerare

Oltre ai rischi comuni a ogni obbligazione (tasso, credito, cambio, liquidità), nei green bond entrano in gioco alcune criticità specifiche:

Greenwashing : dichiarazioni poco trasparenti o impatti sovrastimati;

Interpretazione debole della Tassonomia : rischio che vengano etichettati come “verdi” progetti che non lo sono;

Rischi di contesto: andamento delle emissioni può dipendere da fattori politici, cicli dei tassi e preferenze di mercato.

Come valutare un green bond

Prima di investire conviene:

analizzare la documentazione dell’emittente (progetti finanziati, governance, tracciamento dei fondi); verificare la presenza di una revisione indipendente; controllare l’allineamento alla Tassonomia UE e ai principi DNSH; valutare rating, scadenza, cedola, rendimento e liquidità; confrontare il titolo con un bond tradizionale dello stesso emittente per capire se esiste un “premio verde”.

Quindi quando funziona un green bond?

Quandi i progetti finanziati sono definiti con chiarezza; gli impatti ambientali sono misurabili e verificabili e i flussi finanziari sono tracciati con conti separati e report periodici.

In questo scenario, l’emittente può contribuire alla transizione ecologica in modo trasparente e ordinato, mentre l’investitore beneficia di strumenti solidi e comparabili ai bond tradizionali, con il valore aggiunto di sostenere concretamente la sostenibilità.