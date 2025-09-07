Oggetto non identificato al largo di Lampedusa, ecco cosa potrebbe essere

Un avvistamento insolito ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i pescatori siciliani. Ieri pomeriggio, l’equipaggio del motopeschereccio Andrea Doria ha segnalato la presenza di un oggetto non identificato in mare, tra l’isola di Lampedusa e il vicino isolotto di Lampione. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un frammento del satellite militare israeliano Ofek 19, lanciato solo pochi giorni fa dalla base di Palmachim con un razzo vettore Shavit. L’ipotesi non è ancora confermata, ma la coincidenza temporale e geografica ha spinto a considerarla plausibile.

Il satellite Ofek 19

Il nuovo satellite, progettato per attività di osservazione strategica, orbita a circa 500 km di quota e completa una rotazione attorno alla Terra in circa 90 minuti. Fa parte del programma spaziale militare israeliano e ha lo scopo di potenziare le capacità di monitoraggio del governo di Tel Aviv, con particolare attenzione alle aree sensibili del Medio Oriente come Iran e Yemen.

Il lancio di Ofek 19 rappresenta il 2° successo spaziale di Israele in pochi mesi: lo scorso luglio, infatti, era stato collocato in orbita il satellite per comunicazioni Dror 1.

La risposta delle autorità italiane

Per il momento nessun organo istituzionale italiano ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, la Capitaneria di porto di Lampedusa, guidata dal comandante Flavio Verde, ha inviato in zona una motovedetta Sar per raccogliere immagini e filmati dell’oggetto, da trasmettere successivamente alle autorità centrali.

Il reperto, la cui natura non è ancora accertata, rimane sotto osservazione continua da parte delle unità navali che pattugliano l’area. Solo dopo i primi accertamenti sarà deciso se avviare un’operazione di recupero o ulteriori indagini tecniche.

I rischi dei frammenti spaziali

Quello avvistato al largo di Lampedusa potrebbe essere un caso esemplare di ciò che in ambito scientifico viene definito space debris, i detriti spaziali. Con migliaia di tonnellate di oggetti artificiali in orbita attorno alla Terra, il rischio che frammenti rientrino in atmosfera e raggiungano la superficie non è remoto.

Sebbene la maggior parte dei detriti si disintegri durante il rientro, non è raro che alcuni pezzi resistano al calore e cadano in mare o in zone disabitate. Episodi simili si sono verificati più volte negli ultimi anni, alimentando il dibattito internazionale sulla sicurezza e sulla sostenibilità delle attività spaziali.

In attesa di risposte

Al momento, il misterioso oggetto avvistato resta sotto stretta sorveglianza, in attesa di analisi più approfondite. Se confermato, il ritrovamento costituirebbe un raro esempio di frammento satellitare precipitato nelle acque italiane. Le prossime ore saranno decisive per stabilire se si tratta davvero di un pezzo di tecnologia spaziale israeliana o di un altro tipo di relitto.