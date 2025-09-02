Oggi 12 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Sono 12 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo si è sviluppato nell’agro del Comune di Girasole, in località Terra Semida. Le fiamme hanno bruciato coltivi e un eucalipteto su una superficie di mezzo ettaro. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Tortolì, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Tortolì e Baunei e i Vigili del Fuoco di Tortolì.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Solarussa, in località Conca su Mortu. Sono stati bruciati circa 10 ettari di aree agricole e le fiamme hanno lambito delle aree rimboschite e un’ex area di cava. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Oristano, coadiuvato dal personale Gauf Cfva di Oristano e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla base Cfva di Fenosu (un elicottero leggero e il Super Puma). Sul posto sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Zeddiani, i volontari di protezione civile di Oristano e una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino per il pericolo incendi, valido per la giornata di domani, mercoledì 3 settembre, indicando allerta arancione (pericolosità alta) in alcuni settori settentrionali e meridionali dell’isola; allerta gialla nel resto del territorio. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino.