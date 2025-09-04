Oggi 13 incendi in Sardegna: impiegati mezzi aerei

Sono 13 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo si è sviluppato nell’agro del Comune di Guasila, in località Barru e ha interessato circa 20 ettari di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento, terminate alle 14.30 circa, sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Senorbì e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Villasalto. Sul posto sono intervenute due squadre di volontari di Protezione Civile di Senorbì e Guasila e una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Bari Sardo, in località Campu Moro. Lo spegnimento delle fiamme, in questo caso, è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Tortoli’, coadiuvato dal personale Gauf Cfva di Lanusei e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortolì, i volontari di Bari Sardo e una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Cardedu. Le operazioni aeree si sono concluse poco dopo le 17.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino sul pericolo incendi per la giornata di domani, venerdì 5 settembre, che prevede allerta gialla (pericolosità media) in tutta la regione. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino.