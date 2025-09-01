Oggi 14 incendi in Sardegna: 30 ettari in fumo a Sagama

MeteoWeb

Sono 14 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo si è sviluppato nell’agro del Comune di Sant’Andrea Frius, in località Bruncu Ingurtosu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova, coadiuvato dal personale dei reparti di Senorbì e San Nicolò Gerrei, dal Gauf Cfva di Cagliari e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Villasalto e Pula. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monastir e Senorbì, due squadre di volontari di protezione civile di Senorbì e Sant’Andrea Frius e i Vigili del Fuoco di Cagliari.

L’incendio, di matrice colposa, con tutta probabilità è stato causato dalla combustione di alcuni veicoli coinvolti nel fallito assalto a un portavalori sulla Strada Statale 387, e ha interessato la lettiera di un rimboschimento di pini ed eucalipti per una superficie totale di poco superiore ai 2.500 metri quadri.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Sagama, in località Nuraghe Mulineddu. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 30 ettari di pascoli alberati e un oliveto. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale Gauf Cfva di Oristano e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Bosa e Fenosu (Super Puma più elicottero leggero). Sul posto sono intervenute sei squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa, Montresta, Scano Montiferro, Tresnuraghes, Santulussurgiu, cinque squadre dei barracelli di Flussio, Modolo, Magomadas, Tresnuraghes e Scano Montiferro, due squadre di volontari di protezione civile e una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuglieri.

Le operazioni sono state rese difficoltose dal forte vento, prima da scirocco poi da maestrale, dando luogo a una riaccensione nel pomeriggio. Determinante l’intervento del personale specializzato del gruppo Gauf Cfva di Oristano, eliportato a bordo del Super Puma di Fenosu, con la realizzazione tempestiva di una efficace operazione di controfuoco.

Allerta incendi anche per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un nuovo bollettino per il rischio incendi per la giornata di domani, martedì 2 settembre: emessa allerta arancione (pericolosità alta) sui settori nordorientali e sudorientali della regione; allerta gialla sul resto del territorio. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.