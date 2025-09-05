Oggi 18 incendi in Sardegna: mezzi aerei all’opera

Sono 18 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo si è sviluppato nell’agro del Comune di Sagama, in località Mura Pilosu e ha interessato una superfice di circa 6 ettari di pascolo. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Bosa e Fenosu (Superpuma). Sul posto sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa, Tresnuraghes e Scano Montiferro, due squadre dei barracelli provenienti da Flussio e Tinnura e una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuglieri.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Alà dei Sardi, in località Presinsainu. Le fiamme hanno bruciato una superficie di circa 5 ettari di area boscata. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Buddusò, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri Superpuma provenienti dalle basi Cfva di Alà dei Sardi e Fenosu e dall’elicottero della base di Anela. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Alà dei Sardi ‘Coiluna’ e ‘Terranova’, una squadra dei Barracelli di Alà dei Sardi, una squadra dei Volontari di Alà dei Sardi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino sul pericolo incendi valido per la giornata di domani, sabato 6 settembre, che indica allerta gialla (pericolosità media) in tutta la regione. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino.