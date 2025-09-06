Oggi 26 incendi in Sardegna: decine di ettari in fumo

Sono 26 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, tre dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Irgoli, in località Cuccuta. Le fiamme hanno bruciato qualche ettaro di macchia e pascolo. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Orosei, coadiuvato dal personale della stazione Cfva di Dorgali, dal Gauf Cfva di Nuoro e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Farcana. Sul posto sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas di Siniscola, Loculi e Orosei e una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Il secondo incendio, ancora in corso di bonifica, si è verificato nell’agro del Comune di Villanovafranca, in località Baccu Suergiu e ha interessato qualche decina di ettari di zone agricole e pascoli nudi. La pattuglia forestale competente per territorio è ancora sul posto per scongiurare eventuali ripartenze. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Barumini, coadiuvato dal personale Gauf Cfva di Cagliari e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Villasalto, Fenosu e Marganai. Sul posto sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas di Barumini, una dei Barracelli di Villamar, un’altra di volontari di Protezione Civile di Villanovafranca.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Flussio, in località Sa Pontiggia. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 10 ettari di pascoli e terreni incolti. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale Cfva a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Bosa e Anela. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas di Montresta e Bosa, altrettante dei barracelli di Flussio e Tinnura, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuglieri.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino sul pericolo incendi per la giornata di domani, domenica 7 settembre, che indica allerta gialla (pericolosità media) in tutta la regione. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino.