Oggi 32 incendi in Sardegna: mezzi aerei al lavoro

Sono stati 32 gli incendi oggi registrati in Sardegna, per 6 dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo a Thiesi, in località Sa Casina, spento anche grazie agli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Anela, Bosa e Farcana. Il secondo a Terralba, in località Bau Angius, con elicotteri da Fenosu, Pula e Villasalto. Il terzo a Collinas, in località Roia Perdulas, con gli elicotteri provenienti di Villasalto.

Il quarto a Marrubiu, in località Masongiorcu, con elicotteri ancora di Villasalto, e di Pula e Fenosu. Il quinto a Santu Lussurgiu, in località S. Cattolica, con un elicottero dalla base Cfva di Fenosu. Sono inoltre intervenuti due elicotteri dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito. Il sesto a Suni, in località Campizolos, con un elicottero provenienti dalla base Cfva di Bosa.