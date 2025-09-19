Oggi 34 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione

Sono 34 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Pozzomaggiore, in località C. Badde Arozza. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Anela e Bosa. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Thiesi-Su Padru, Giave-Cossoine.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Sagama, in località Nuraghe Mulineddu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Oschiri, coadiuvato dal personale Cfva di Pattada e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Farcana. Sul posto sono intervenute due squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Oschiri-Campo Sportivo, Pattada-Badu Onu, i Barracelli di Oschiri.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Suni, in località Bighizzi. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale Gauf Cfva di Oristano e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Fenosu. Sul posto sono intervenute una squadra Agenzia Forestas del cantiere di Scano Montiferro-Periferia, i Barracelli di Suni, Modolo.

Il quarto incendio ha interessato l’agro del Comune di Nurri, in località Fundalis. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Villasalto e Pula. Sul posto sono intervenute tre squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Isili-Monte Simudis, Villanovatulo-Suergiu Lobau, Barumini-Centro Urbano.