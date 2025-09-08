Oggi 9 incendi in Sardegna: impiegati mezzi aerei

Sono 9 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Flussio, in località Su Riu S’Ena, e le fiamme hanno bruciato una superficie di circa 4 ettari di pascolo. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Bosa. Sul posto sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas, una dei cantieri di Scano Montiferru e due di Bosa, due squadre di Barracelli di Flussio e Tinnura.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Silanus, in località Nuraghe Marapiga e ha interessato una superficie di circa 45 ettari di pascoli alberati. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bolotana, coadiuvato dal personale Cfva della stazione forestale di Macomer e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Anela e Farcana e Fenosu (Superpuma). Sul posto sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas di Bolotana, Macomer e Gavoi, due squadre dei Barracelli di Silanus e Lei, una squadra di volontari di protezione civile di Bolotana.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un bollettino sul pericolo incendi valido per la giornata di domani, martedì 9 settembre, che indica allerta gialla (pericolosità media) in tutta l’isola. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino.