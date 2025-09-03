Oggi un asteroide grande quanto un autobus sfiorerà la Terra

MeteoWeb

Un piccolo asteroide, grande quanto un autobus scolastico, sorvolerà oggi il nostro pianeta a distanza ravvicinata. L’oggetto, denominato 2025 QV5, è stato scoperto il 24 agosto scorso e non tornerà così vicino alla Terra fino al 4 settembre 2125, esattamente un secolo dopo. Secondo i dati del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, 2025 QV5 misura circa 11 metri di diametro e viaggia a oltre 22.400 km/h. Durante il suo passaggio odierno, manterrà una distanza di circa 805mila km dal nostro pianeta, ovvero poco più del doppio della distanza che ci separa dalla Luna.

Un “vicino di casa” innocuo

L’asteroide non rappresenta un pericolo per la Terra. Le sue dimensioni sono troppo ridotte perché possa essere classificato come “potenzialmente pericoloso” e, anche nel caso di un impatto, improbabile, la maggior parte del materiale si disintegrerebbe nell’atmosfera. La sua orbita quasi circolare lo porta a muoversi tra la Terra e Venere, senza traiettorie di collisione note.

Un laboratorio naturale per la ricerca

Nonostante la sua relativa innocuità, 2025 QV5 rappresenta un’occasione scientifica preziosa. Nei prossimi giorni verrà osservato dal radiotelescopio Goldstone in California, uno degli strumenti principali della NASA per il monitoraggio e l’imaging degli asteroidi vicini alla Terra. Queste osservazioni permetteranno di affinare i calcoli sulla sua orbita e studiarne la composizione.

Prossimi appuntamenti con 2025 QV5

L’asteroide effettuerà altri passaggi nel corso del secolo, ma a distanze maggiori. Nel 2026 arriverà a circa 5,3 milioni di km dalla Terra, mentre nel 2027 sarà ancora più lontano. Solo nel 2125 tornerà a sfiorarci relativamente da vicino, raggiungendo una distanza stimata di 1,3 milioni di km.

Orbite che possono cambiare

Le previsioni a lungo termine potrebbero essere riviste. Le traiettorie degli asteroidi possono infatti essere influenzate da fattori esterni, come l’interazione gravitazionale con altri corpi celesti o con asteroidi ancora sconosciuti. Per questo motivo, i calcoli vengono aggiornati man mano che si raccolgono nuovi dati, esattamente come accaduto con l’asteroide 2024 YR4, che inizialmente sembrava una minaccia ma è poi stato escluso da ogni rischio di impatto.