Ondate di calore marine più frequenti e mareggiate più intense: le conseguenze del cambiamento climatico nel Mare del Nord e nel Mar Baltico

Mari più caldi, ondate di calore più frequenti, innalzamento del livello del mare e mareggiate più intense. Conseguenze “già evidenti” e che “continueranno a peggiorare”. È quanto segnala l’ultimo studio sulle conseguenze del cambiamento climatico nel Mare del Nord e nel Mar Baltico che gli esperti dell’Agenzia Marittima e Idrografica tedesca (BSH) presenteranno al Congresso sui fenomeni meteorologici estremi che si terrà il 24 e 25 settembre 2025 all’Università HafenCity di Amburgo. Gli oceani svolgono un ruolo cruciale nel sistema climatico terrestre e assorbono la maggior parte del riscaldamento globale. Questo è evidente anche nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. L’aumento della temperatura del mare influisce su tutti gli aspetti dell’ambiente marino, dalla biodiversità alla chimica degli oceani, fino al clima globale, ricorda lo studio.

“I nostri oceani continuano a riscaldarsi, con conseguenze di vasta portata. Ad esempio, il livello del mare lungo le nostre coste sta aumentando significativamente a causa dell’innalzamento del livello del mare. Anche le mareggiate stanno raggiungendo livelli d’acqua più elevati. Ecco perché dobbiamo agire ora: per il clima, per gli oceani e per noi stessi”, sottolinea il Presidente della BSH, Helge Heegewaldt. “Quanto più evidenti diventano le conseguenze negative del cambiamento climatico, tanto più scienza e ricerca sono necessarie”.

Temperature del Mare del Nord e del Mar Baltico

Nell’estate del 2025, le temperature nel Mare del Nord hanno raggiunto il livello più alto da quando sono iniziate le misurazioni, nel 1969. La temperatura media superficiale è stata di 15,8°C, oltre 2°C al di sopra della media a lungo termine su vaste aree. Anche il Mar Baltico ha registrato temperature massime regionali. Con 16,9°C, l’estate è stata pressoché in linea con la media a lungo termine.

“A lungo termine, il Mar Baltico si sta riscaldando più velocemente del Mare del Nord. Le nostre serie di dati lo confermano. Dal 1969, la temperatura del Mare del Nord è aumentata di 1,2°C, e quella del Mar Baltico di 1,9°C dal 1990″, spiega Kerstin Jochumsen, responsabile del Dipartimento di Oceanografia del BSH.

Le proiezioni future

Un’inversione di tendenza non è in vista. L’Ufficio Federale del Mare e del Mare (BSH) e l’Istituto Meteorologico Danese (DMI) hanno creato simulazioni climatiche che prevedono un ulteriore significativo riscaldamento globale, a meno che le emissioni di gas serra non vengano drasticamente ridotte. “Per il prossimo futuro, fino al 2060, le nostre simulazioni prevedono una variazione di temperatura di +1,5°C nel Mare del Nord e di +1,7°C nel Mar Baltico, rispetto al periodo dal 1971 al 2000. Per il futuro più lontano, fino al 2100, si prevedono +2,8°C per il Mare del Nord e +3,0°C per il Mar Baltico“, afferma Tim Kruschke, responsabile del Dipartimento per le questioni climatiche marine presso il BSH.

Le ondate di calore marine

Non solo la temperatura media è in aumento, ma anche le ondate di calore marine. Questi eventi estremi, che durano almeno cinque giorni con temperature insolitamente elevate per il periodo e il luogo, mettono a dura prova l’ambiente marino.

Questa primavera, nei pressi del fiordo di Kiel, gli scienziati hanno osservato un’ondata di caldo di 55 giorni. È stata l’ondata di caldo più lunga mai registrata. Le temperature medie sono state di 2,6°C superiori alla media pluriennale, con picchi che hanno raggiunto i 4,3°C.

“Più gli oceani sono caldi, più frequenti e durature sono le ondate di calore marine. Pertanto, in futuro ci aspettiamo un aumento delle ondate di calore marine”, spiega Claudia Hinrichs, scienziata del BSH.

Ghiaccio marino

Il Mar Baltico è stato relativamente poco coperto di ghiaccio nell’inverno 2024-25. Il 20 febbraio 2025, il ghiaccio ha raggiunto un’estensione massima di 85.000km², il confine tra inverni con ghiaccio debole ed estremamente debole. Lo Schlei e il porto di Wismar hanno registrato il maggior numero di giorni di ghiaccio sulla costa tedesca, con nove giorni. Nel Mar Baltico tedesco, a parte qualche giorno isolato all’inizio di gennaio, il ghiaccio è stato presente dal 14 al 24 febbraio. Questo è il tredicesimo inverno consecutivo con ghiaccio debole. Non si registrava un inverno con ghiaccio intenso sulla costa tedesca dal 2010.

Livello del mare e mareggiate

Con il continuo riscaldamento globale, anche il livello del mare sta aumentando, in tutto il mondo e lungo la costa tedesca. Ciò è dovuto all’espansione dell’acqua a temperature più elevate e allo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte glaciali. A Cuxhaven, il livello del mare è aumentato di oltre 25 centimetri dal 1900, e a Warnemünde di oltre 20 centimetri.

Secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), le proiezioni climatiche senza drastiche riduzioni delle emissioni mostrano che il livello globale del mare lungo la costa tedesca del Mare del Nord potrebbe probabilmente aumentare di 0,63-1,1 metri entro il 2100, rispetto al periodo di riferimento dal 1995 al 2014. Entro il 2150, l’aumento del livello del mare sarà addirittura compreso tra 0,98 e 1,88 metri.

“Con l’innalzamento del livello del mare, aumenta anche il livello iniziale delle mareggiate, che stanno raggiungendo livelli sempre più elevati lungo le coste tedesche. Questo aumenta anche il rischio di danni maggiori dovuti alle mareggiate”, afferma Jennifer Brauch, responsabile della divisione Servizi di Previsione presso la Federal Sea and Sea Administration.

Il 20 ottobre 2023, un sistema di bassa pressione ha causato un’ondata di tempesta molto violenta nel Mar Baltico. Il livello dell’acqua a Flensburg è salito a 2,27 metri sopra il livello medio dell’acqua, il più alto dal 1872. A Flensburg, l’inondazione è rimasta sopra 1 metro per 53 ore, di cui 9 ore sopra 2 metri.