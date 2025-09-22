Ondate di caldo, uno studio shock svela il numero dei morti in Europa nell’estate 2024: il dato allarmante in Italia

Un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine stima oltre 62.000 morti legate al caldo in Europa nell’estate 2024. L’analisi sottolinea la necessità di sistemi di allerta precoce più efficaci per proteggere le popolazioni vulnerabili: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato a livello globale, con l’Europa che si conferma il continente che si riscalda più velocemente, a una velocità doppia rispetto alla media mondiale. Secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine da Tomáš Janoš e colleghi dell’ISGlobal di Barcellona, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2024 si sono registrati 62.775 decessi attribuibili al caldo estremo nei 32 Paesi europei analizzati. Si tratta di un bilancio superiore del 23,6% rispetto all’estate 2023 (50.798 decessi) ma leggermente inferiore a quello del 2022 (67.873 decessi), anno che resta il più letale del recente triennio.

Italia in testa per mortalità assoluta

Il dato più allarmante riguarda l’Italia, che nel 2024 ha contato circa 19.038 morti da caldo (intervallo 13.858–23.506), risultando il Paese con il maggior numero assoluto di vittime per il terzo anno consecutivo. A seguire si trovano Spagna (6.743 morti), Germania (6.282), Grecia (5.980), Romania (4.943) e Bulgaria (3.414). Se invece si considera il tasso di mortalità (decessi per milione di abitanti), le cifre più alte si registrano in Grecia (574 per milione), Bulgaria (530), Serbia (379) e Croazia (326).

Donne e anziani i più colpiti

Il caldo estremo colpisce in maniera diseguale le fasce della popolazione. Lo studio evidenzia che la mortalità femminile è stata superiore del 46,7% rispetto a quella maschile (32.390 contro 22.085 decessi). Ancora più marcato è l’impatto sugli anziani: le persone con più di 75 anni hanno mostrato un rischio di morte per caldo superiore di oltre il 300% rispetto alla fascia 0–74 anni.

Le regioni più vulnerabili

Le anomalie termiche non sono state distribuite in maniera uniforme: nel 2024 i picchi più elevati si sono registrati in Romania (+2,97 °C rispetto alla media climatica 1991–2020), Serbia (+2,86 °C), Bulgaria (+2,81 °C) e Bosnia-Erzegovina (+2,58 °C). L’area mediterranea e l’Europa sud-orientale si confermano i principali hotspot climatici, con un livello di vulnerabilità molto alto.

Il potenziale delle allerte precoci

Oltre alla quantificazione delle vittime, lo studio ha testato l’efficacia di un nuovo sistema di allerta precoce continentale: Forecaster.health. I risultati mostrano che è possibile prevedere con alta affidabilità le emergenze sanitarie legate al caldo almeno 7 giorni in anticipo, un margine temporale sufficiente per permettere alle autorità sanitarie di attivare piani di emergenza, rafforzare i servizi ospedalieri e proteggere le fasce più a rischio. Le performance del sistema si riducono oltre la soglia di una settimana, ma restano comunque elevate in Sud Europa, la zona più vulnerabile e allo stesso tempo meglio coperta dalla previsione.

Un’urgenza sanitaria e climatica

Complessivamente, nei tre anni 2022–2024 l’Europa ha registrato oltre 181.000 morti legate al caldo. Questo dato, sottolineano gli autori, impone un’accelerazione dei piani di adattamento climatico e l’adozione di strumenti previsionali unificati a livello europeo, capaci di garantire equità negli avvisi sanitari anche tra diverse fasce di età e genere. Il lavoro rappresenta un invito concreto all’azione: adottare sistemi predittivi e piani di intervento mirati può ridurre sensibilmente il numero di morti evitabili nelle estati a venire.