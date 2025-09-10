Onde gravitazionali: una collisione cosmica conferma le teorie di Einstein e Hawking

Le onde gravitazionali, increspature nello spazio-tempo previste da Albert Einstein, continuano a svelare i segreti dell’universo. A dieci anni dalla loro prima storica rilevazione, una nuova fusione di buchi neri ha fornito la prova più chiara di sempre sulla natura di questi misteriosi oggetti, confermando le teorie di Einstein e Stephen Hawking. La scoperta, annunciata dal Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), rappresenta una svolta per l’astrofisica. I buchi neri, risultato finale dell’evoluzione di stelle massicce, sono così densi che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire alla loro attrazione. Quando due di essi si scontrano, generano onde gravitazionali che si propagano nell’universo, trasportando informazioni sulle loro caratteristiche. Come il suono di una campana, ogni “suono” di fusione è unico.

Le recenti misurazioni, guidate dagli astrofisici Maximiliano Isi e Will Farr, hanno rivelato dettagli senza precedenti. Secondo Isi, questa è “la visione più chiara finora ottenuta sulla natura dei buchi neri“. La fusione ha creato un buco nero con una massa pari a 63 soli e una velocità di rotazione di 100 giri al secondo.

La nuova rilevazione è quasi identica a quella del 2015, ma l’avanzamento tecnologico degli strumenti ha permesso un’analisi più dettagliata del segnale, osservando l’intera collisione, dal primo contatto alle successive riverberazioni. La scoperta, pubblicata su Physical Review Letters, non solo consolida le teorie esistenti, ma apre anche la strada a nuove indagini sulla connessione tra fisica quantistica e relatività generale.