Orrore a Verolengo: dopo il gatto mutilato, trovata mucca tagliata

“Dopo le zampine del gatto tagliate ora a Verolengo nella strada che dal laghetto dei Roveri conduce all’elioterapico è stata la parte posteriore di una mucca tagliata di netto. Si tratta di una scena degna di un film dell’orrore me che ha acceso la paura della presenza di un mostro in paese che uccide e seziona con mano ferma e sicura gli animali forse al solo scopo di spaventare gli abitanti di Verolengo. Ma potrebbe anche trattarsi di semplici coincidenze se a insospettire gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente non fossero quei tagli netti sui corpi del gattino prima e della mucca poi, tagli fatti da mano esperta che non lasciano scampo”: è quanto si legge in una nota dell’AIDAA.

“Sia inteso sono diverse le piste possibili a partire da due episodi coincidenti ma non collegati, ma – scrivono gli animalisti di AIDAA- ci sono alcuni dettagli che danno da pensare che perlomeno possano esservi dei nessi sull’autore, noi a questo punto non escludiamo nulla e anzi puntiamo su possibili intimidazioni o riti sacrificali da parte di gruppi esoterici o sette sataniche, certo è una pista tutta da esplorare – conclude la nota AIDAA – ma certo noi non la trascureremmo”.