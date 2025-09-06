Orrore sulla costa australiana: uomo muore sbranato da squalo a Sydney

Un tragico attacco di squalo ha scosso la comunità surf di Sydney, in Australia. Un uomo sulla cinquantina è stato sbranato a morte sabato mattina ora locale a Long Reef Beach, una spiaggia a Nord della città, portando alla chiusura di tutte le spiagge vicine mentre droni e squadre di ricerca setacciano l’area per individuare il predatore. I soccorritori sono intervenuti poco dopo le 10 del mattino, in seguito a segnalazioni di un uomo gravemente ferito in acqua. Nonostante gli sforzi per portarlo a riva, l’uomo è deceduto sul posto. Sulla scena sono stati recuperati 2 pezzi di una tavola da surf.

Testimoni oculari riferiscono che l’uomo è stato riportato a riva da 2 compagni surfisti, mentre i familiari, sconvolti, si precipitavano sul posto. La polizia locale ha immediatamente isolato la spiaggia e sta collaborando con esperti faunistici per identificare la specie di squalo responsabile dell’attacco.

L’ente Surf Life Saving NSW ha immediatamente dispiegato un drone per sorvegliare l’area, alla ricerca di ulteriori attività di squali.

Si tratta del primo attacco mortale di squalo nello stato del New South Wales quest’anno. L’ultimo decesso a Sydney risaliva a febbraio 2022, il primo in città dal 1963. Lunedì scorso erano state installate delle reti di protezione dagli squali in 51 spiagge tra Newcastle e Wollongong, come parte di un programma stagionale, ma Long Reef Beach, a quanto pare, non era tra queste.