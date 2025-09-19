Orsa trovata morta in Val di Sole: animalisti chiedono indagini alla procura di Trento

“Ancora un’orsa trovata morta in bassa Val di Sole in provincia di Trento. Come da prassi la Provincia ha consegnato il corpo dell’orsa all’Istituto di Zooprofilassi delle Venezie per accertare le cause della morte. Da quanto si è appreso si tratta di un esemplare adulto”. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che ha deciso di inviare un esposto alla procura di Trento per chiedere “indagini certe e celeri su quanto successo all’orsa. Gli animalisti pur non escludendo la morte naturale o per altre cause chiedono di verificare se il plantigrado non sia stato ucciso magari con del veleno o per mezzo bracconieri”, conclude la nota.