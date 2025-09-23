Orsini: “l’Europa ponga l’industria al centro delle politiche economiche”

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria sulla competitività dell’Europa nel settore industriale: “non si può più attendere: l’Europa deve decidere con urgenza se vuole mettere l’industria al centro e puntare alla competitività e non rischiare la deindustrializzazione. Serve un cambio di passo, un patto di responsabilità sociale tra tutti i partiti in Europa: come fu fatto a suo tempo da Draghi per salvare l’euro oggi serve un whatever it takes anche per l’industria europea“. Come riporta il Sole 24 Ore, il numero uno di viale dell’Astronomia aggiunge che è dirimente il contrasto al caro energia, con il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’energia elettrica, augurandosi che “almeno a fine settembre o ai primi di ottobre si veda la misura“. Orsini considera poi il Green Deal “la più grande cavolata che potevamo fare: in Europa non è stato fatto lo studio di impatto della misura“.