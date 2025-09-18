Osservazione della Terra, la Russia sigla accordo per una nuova costellazione di satelliti

Un passo importante verso lo sviluppo della cosmonautica privata in Russia è stato compiuto grazie all’accordo firmato tra Roscosmos e la società di investimento pubblica russa AFK Sistema. L’intesa, siglata dal direttore di Roscosmos Dmitrij Bakanov e dal fondatore di AFK Sistema Vladimir Evtushenkov, prevede la creazione di una costellazione di satelliti per l’Osservazione della Terra (Earth Observation, EO). Secondo l’accordo, la società controllata di AFK Sistema, Sputniks, sarà responsabile della realizzazione dei satelliti, mentre Roscosmos si occuperà del loro lancio in orbita. In una prima fase, i partner definiranno congiuntamente i parametri tecnici e il design dei veicoli spaziali, ponendo le basi per una cooperazione stabile tra settore pubblico e privato.

“La nostra collaborazione punta a realizzare concretamente un modello di partenariato pubblico-privato per la gestione di infrastrutture spaziali e dei relativi satelliti. Creeremo non solo i veicoli spaziali, ma forniremo anche i dati raccolti al fondo federale, destinato poi ai consumatori finali”, ha dichiarato Dmitrij Bakanov durante la cerimonia di firma.

Secondo quanto riportato da Roscosmos, la nuova costellazione permetterà di aumentare l’efficienza delle attività russe nel settore spaziale, facilitando la raccolta di dati strategici per applicazioni scientifiche, ambientali e industriali. Inoltre, l’iniziativa rappresenta un passo concreto verso lo sviluppo accelerato della cosmonautica privata in Russia, aprendo nuove opportunità di mercato e collaborazione tra enti pubblici e aziende.

Questo progetto si inserisce in un più ampio contesto internazionale, dove sempre più Paesi puntano sull’Osservazione della Terra, per monitorare cambiamenti climatici, gestione delle risorse naturali e sicurezza nazionale.