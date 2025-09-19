Otto Paesi Ue importano ancora gas russo: la conferma della Commissione europea

Sono otto i Paesi membri dell’Unione europea che ancora importano gas russo. Questo in base alle ultime informazioni in possesso della Commissione europea. Si tratta di Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria. A questi tre Paesi arriva attraverso il gasdotto Turkstream. Lo ha spiegato la portavoce dell’esecutivo europeo per l’energia, Anna-Kaisa Itkonen, senza dare informazioni sui volumi in ingresso e precisando che Bruxelles non ha “informazioni ufficiali su dove sia diretto questo gas” una volta entrato nell’Ue.