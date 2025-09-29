Palermo, cane bloccato in una scarpata sul monte Kumeta: salvato dai Vigili del fuoco

Un cane rimasto bloccato in una scarpata, è stato salvato dai Vigili del fuoco alle ore 6.30 di stamattina. Una squadra SAF dei Vigili del fuoco è intervenuta per il recupero dell’animale, intrappolato in un dirupo in località monte Kumeta a Piana degli Albanesi. Da ieri pomeriggio il cane si trovava costretto poichè, data la zona impervia, non era stato possibile recuperarlo nell’immediatezza. Fortunatamente alle prime luci dell’alba, la squadra del Nucleo SAF Avanzato ha portato in salvo il cane consegnandolo al proprietario.