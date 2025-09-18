Panasonic lavora a una batteria rivoluzionaria per i veicoli elettrici

Panasonic sta sviluppando un nuovo tipo di batteria ad alta capacità che potrebbe aumentare significativamente l’autonomia dei veicoli elettrici entro il 2027, segnando un passo avanti importante per il fornitore del costruttore di auto elettriche Tesla. La tecnologia innovativa prevede la produzione di batterie senza anodo: anziché inserirlo durante la fabbricazione, un anodo in litio metallico si formerebbe solo dopo la prima carica, lasciando più spazio ai materiali attivi del catodo – nichel, cobalto e alluminio – e aumentando la densità energetica senza modificare le dimensioni della batteria.

Se realizzata, l’innovazione potrebbe far crescere l’autonomia del Model Y, il Suv più economico di Tesla, di circa 145 km mantenendo invariate le dimensioni del pacco batteria. In alternativa, Panasonic potrebbe mantenere l’autonomia attuale riducendo peso e dimensioni della batteria, con possibili vantaggi sui costi. L’azienda prevede inoltre di ridurre l’uso di nichel, materiale tra i più costosi per la realizzazione delle batterie.

La tecnologia è già oggetto di ricerca da parte di altri produttori globali. Panasonic non ha fornito dettagli sui costi di produzione né sull’impatto sui prezzi finali per Tesla. La novità arriva in un momento in cui la casa automobilistica statunitense sta perdendo terreno negli Stati Uniti: ad agosto la sua quota di mercato è scesa al livello più basso in quasi otto anni, mentre i consumatori scelgono veicoli elettrici offerti dai concorrenti con listini più aggiornati