Parata di pianeti: 5 mondi e una falce di Luna nello spettacolo celeste dell’anno

Settembre 2025 regala agli appassionati di astronomia un evento raro e spettacolare, capace di catturare l’attenzione sia degli osservatori esperti sia di chi per la prima volta alza lo sguardo al cielo nelle ore che precedono l’alba. Si tratta di una vera e propria “parata di pianeti” che vede protagonisti Venere, Giove, Saturno, Urano e Nettuno in un arco luminoso che attraversa l’orizzonte orientale. Ad arricchire lo scenario ci saranno anche la sottile falce di Luna, che cambierà posizione giorno dopo giorno, e la brillante stella Regolo, cuore della costellazione del Leone. L’insieme darà vita a una coreografia celeste, la cui bellezza risiede non solo nel numero degli astri coinvolti, ma anche nella loro straordinaria vicinanza prospettica che permetterà di osservarli riuniti in una stessa porzione di cielo.

Una Parata di Pianeti, un appuntamento da non perdere

Il fenomeno, che non si ripeterà fino all’ottobre 2028, è visibile meglio tra i 45 e i 60 minuti prima dell’alba guardando verso l’orizzonte orientale sgombro da ostacoli.

Venere brillerà basso a Est, sempre meno luminoso rispetto ai mesi scorsi;

brillerà basso a Est, sempre meno luminoso rispetto ai mesi scorsi; Giove sarà più in alto a Est-Sud/Est, in compagnia della Luna calante tra il 15 e il 17 settembre;

sarà più in alto a Est-Sud/Est, in compagnia della Luna calante tra il 15 e il 17 settembre; Saturno , visibile a Ovest-Sud/Ovest, sarà protagonista del mese con la sua opposizione;

, visibile a Ovest-Sud/Ovest, sarà protagonista del mese con la sua opposizione; Urano si troverà vicino all’ammasso stellare delle Pleiadi, mentre Nettuno sarà visibile sopra Saturno, ma entrambi richiederanno binocoli potenti o un telescopio.

La magia della Luna e dell’Earthshine

Dal 15 al 17 settembre, la falce calante della Luna si muoverà tra Giove e le luminose stelle Gemelli, Castore e Polluce. Questo è il momento migliore per osservare l’Earthshine, il delicato bagliore che illumina il lato oscuro del nostro satellite: luce solare riflessa dalle nubi e dalle calotte polari terrestri.

Il clou: Venere, Luna e Regolo

La data da segnare sul calendario è venerdì 19 settembre, quando una sottilissima Luna, Venere e la stella Regolo si allineeranno in appena un grado di cielo. Con un binocolo, tutti e 3 gli oggetti saranno visibili nello stesso campo visivo: uno spettacolo di rara bellezza, che non avrà eguali fino al 2041.

Saturno all’opposizione

Il 21 settembre Saturno raggiungerà l’opposizione, il momento in cui si presenta più luminoso e vicino alla Terra. Sorgerà al tramonto, culminerà a mezzanotte e tramonterà all’alba, offrendo ore di osservazione ideali. Con un telescopio sarà possibile scorgere i suoi celebri anelli, anche se nel 2025 appaiono quasi di taglio dalla prospettiva terrestre.

Venere cede il passo

Dopo aver dominato i cieli per gran parte del 2025 come “Stella della Sera” e poi come “Stella del Mattino”, Venere sta progressivamente perdendo luminosità. A settembre la sua intensità è circa la metà rispetto al massimo raggiunto ad aprile. Nei prossimi mesi scomparirà gradualmente nella luce solare, fino a passare dietro al Sole il 6 gennaio 2026.