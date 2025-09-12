“Parata di pianeti” nel weekend: come vedere lo spettacolo celeste di settembre

Un appuntamento imperdibile attende gli appassionati di astronomia e i semplici curiosi del cielo: nel corso di questo fine settimana sarà visibile la cosiddetta parata di pianeti, una disposizione suggestiva di diversi pianeti nel cielo notturno, accompagnati dalla Luna e da alcuni dei più celebri astri del firmamento. Il momento migliore per godersi lo spettacolo sarà circa 45 minuti prima dell’alba, anche se i pianeti inizieranno a essere visibili già due ore prima del sorgere del Sole.

La parata di pianeti

Particolare la disposizione di Venere, Giove, Saturno, Nettuno e Urano, che daranno vita a una vera e propria coreografia celeste;

Venere brillerà a Est;

brillerà a Est; Giove sarà visibile verso Sud/Est;

sarà visibile verso Sud/Est; Saturno si troverà invece a Sud/Ovest;

Ad arricchire la scena, la Luna calante in fase di gibbosa e poi di ultimo quarto, che si sposterà tra le costellazioni del Toro e di Orione, passando in prossimità delle luminose Pleiadi (M45).

Il ruolo delle Pleiadi

Conosciuto anche come “Sette Sorelle”, l’ammasso aperto delle Pleiadi è uno degli oggetti più affascinanti del cielo notturno e facilmente riconoscibili anche a occhio nudo. Situato nella costellazione del Toro, è formato da stelle giovani e calde di tipo spettrale B. La sua luminosità è tale da essere percepita perfino con la visione periferica, rendendolo uno degli spettacoli naturali più suggestivi dell’astronomia osservativa.

Il calendario

Venerdì 12 settembre : la Luna brillerà accanto alle Pleiadi;

: la Luna brillerà accanto alle Pleiadi; Sabato 13 settembre : la falce calante passerà dall’altro lato dell’ammasso;

: la falce calante passerà dall’altro lato dell’ammasso; Domenica 14 settembre: la Luna raggiungerà l’Ultimo Quarto, con metà del disco illuminato.

Un’occasione rara

Questo evento rappresenta l’ultima parata di pianeti significativa prima del 2028, quando 5 pianeti torneranno a essere visibili insieme poco prima dell’alba. Un motivo in più per alzarsi presto e volgere lo sguardo al cielo, magari armati di un binocolo o semplicemente con la curiosità che accompagna da sempre l’osservazione del cosmo.