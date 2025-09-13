Partito il Tor des Glaciers, la gara più dura delle Alpi

Ieri sera da Courmayeur sono partiti i 194 concorrenti del Tor des Glaciers, considerata la gara di corsa in montagna più impegnativa delle Alpi. Il percorso si estende per 450 km, non segnalati, con un dislivello complessivo di 32mila metri lungo le Alte Vie della Valle d’Aosta. Il tempo massimo per completare la prova è di 190 ore. Favorito per la vittoria è il francese Sébastien Raichon, campione in carica del 2022 e 2023, che punta a migliorare il suo record di 114 ore, 29 minuti e 1 secondo. Tra i principali avversari figurano i fratelli svizzeri Jules-Henri e Candide Gabioud e il francese Julien Christin-Benoit. Tra le donne, tra le favorite Marina Plavan, la francese Florence Golay-Geymond, la giapponese Kaori Niwa e la cinese Junyue Zheng.