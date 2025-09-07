Pattaya sommersa dalle piogge torrenziali: strade allagate e automobilisti intrappolati | VIDEO

Pattaya, una delle mete turistiche più note della Thailandia, sta vivendo ore di forte emergenza a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla provincia di Chonburi. Le precipitazioni intense hanno provocato allagamenti diffusi, trasformando numerose strade in veri e propri fiumi. Secondo le prime segnalazioni, diversi automobilisti sono rimasti intrappolati all’interno delle proprie vetture in più punti della città, con i soccorsi impegnati a raggiungere le aree più colpite. Le immagini diffuse sui social mostrano quartieri residenziali e arterie principali sommersi dall’acqua, con gravi disagi alla circolazione e difficoltà per i residenti e i turisti.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare gli spostamenti non necessari. Pattaya, già vulnerabile a fenomeni di allagamento per la sua posizione costiera e l’urbanizzazione intensa, si trova ancora una volta a fronteggiare gli effetti estremi del maltempo. I danni materiali e le interruzioni dei servizi sono significativi. Gli esperti avvertono che ulteriori precipitazioni potrebbero peggiorare il quadro nelle prossime ore.