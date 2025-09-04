Paura a Pianezza: incendio devastante in un’azienda, fumo visibile fino a Torino | FOTO e VIDEO

Un vasto incendio è divampato oggi nello stabilimento Euro Stamp di Pianezza. L’azienda, nota per la progettazione e produzione di paraurti e griglie destinate al settore automobilistico, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, generando una spettacolare quanto preoccupante nube di fumo nero e denso che si è innalzata per centinaia di metri. La colonna di fumo, ben visibile non solo nei comuni limitrofi ma anche dalla città di Torino, ha immediatamente destato allarme tra i residenti.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono già operative sul posto e stanno lavorando senza sosta per contenere il propagarsi delle fiamme, intervenendo su più fronti per evitare che l’incendio coinvolga anche le strutture adiacenti.

Il primo aggiornamento

Secondo le prime informazioni, all’interno del capannone potrebbero essere stoccate sostanze potenzialmente pericolose, circostanza che rende ancora più delicata l’operazione di spegnimento e mette in evidenza i rischi legati alla nube sprigionata. La situazione resta in evoluzione e non si esclude che vengano adottate misure precauzionali per la popolazione della zona, considerata la portata dell’incendio e la diffusione del fumo.

Incendio a Pianezza: fumo visibile fino a Torino