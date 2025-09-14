Paura ad Agazzi, incendio in un’abitazione: intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha interessato un’abitazione ad Agazzi, nel comune di Arezzo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del garage di una casa, danneggiando gravemente anche l’appartamento sovrastante. Salvi i due occupanti, una coppia di coniugi ultraottantenni, che sono riusciti a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata. I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti rapidamente per domare il rogo, che aveva già coinvolto parte del mobilio e vari materiali presenti nel garage. L’incendio ha generato un intenso fumo e temperature elevate, che hanno causato danni strutturali anche al piano superiore dell’abitazione.

L’intervento del 118

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha sottoposto i due anziani a controlli sanitari precauzionali. Nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. A seguito delle verifiche tecniche, sia il garage che l’appartamento sono stati dichiarati non agibili. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.