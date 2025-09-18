Perché Elon Musk non quota (ancora) in borsa SpaceX

SpaceX è una delle aziende private più grandi e influenti del pianeta, con valutazioni che ormai sfiorano quelle dei colossi quotati di Wall Street. Eppure, a differenza di Tesla, non ha mai compiuto il passo verso la Borsa. Per capire il perché, bisogna guardare non solo alle logiche della finanza, ma anche alla visione scientifica e tecnologica che guida Elon Musk.

Musk lo dice da anni: SpaceX non sarà quotata finché l’azienda non avrà reso il viaggio verso Marte una realtà regolare. Per il fondatore, aprire il capitale al mercato significherebbe sottoporre i progetti più ambiziosi alle pressioni dei bilanci trimestrali e agli umori degli azionisti. L’evoluzione della Starship, il sistema pensato per portare carichi e persone su Marte, richiede test ripetuti, fallimenti controllati e tempi lunghi. Restare privati permette di accettare i ritardi e gli insuccessi come parte inevitabile della scienza, senza dover rispondere a un mercato finanziario che spesso ragiona solo sul breve termine.

Una raccolta fondi che non passa da Wall Street

Se Tesla ebbe bisogno di un’IPO per crescere, SpaceX vive una situazione molto diversa. L’azienda ha saputo raccogliere enormi quantità di capitali attraverso round privati e soprattutto tramite le tender offer interne, operazioni che permettono a dipendenti e investitori di vendere quote senza aprire il capitale al pubblico. In questo modo SpaceX ha aggiornato periodicamente la sua valutazione, che oggi oscilla tra i 200 e i 400 miliardi di dollari, senza dover sottostare alle regole e ai vincoli di una società quotata. Musk, così, mantiene il pieno controllo strategico e può guidare l’azienda senza compromessi.

Starlink, la gallina dalle uova d’oro

Gran parte della spinta economica di SpaceX arriva da Starlink, la costellazione di internet satellitare che ormai genera miliardi di dollari di ricavi annuali. Musk non esclude che un giorno Starlink possa essere separata da SpaceX e quotata in Borsa, ma solo quando la sua crescita sarà stabile e i flussi di cassa prevedibili. Per ora Starlink finanzia i progetti più costosi e visionari dell’azienda madre, diventando di fatto la base economica che riduce ulteriormente la necessità di un’IPO.

Scienza e fallimenti: i tempi lunghi della ricerca

Lo sviluppo della Starship è un esempio di come scienza e finanza possano entrare in conflitto. Ogni lancio sperimentale è parte di un percorso di tentativi ed errori che porta a miglioramenti incrementali. Nel linguaggio della ricerca aerospaziale, i fallimenti sono dati scientifici preziosi, ma agli occhi del mercato borsistico sarebbero visti come perdite o “mancati obiettivi”. Tenendo SpaceX privata, Musk può proteggere l’azienda da queste letture superficiali e mantenere l’approccio iterativo che è alla base delle sue conquiste.

Geopolitica e riservatezza

C’è poi un elemento spesso sottovalutato: la dimensione geopolitica. SpaceX è ormai un pilastro della sicurezza nazionale americana, con contratti sensibili che riguardano il lancio di satelliti per il Pentagono e programmi di comunicazione satellitare a uso militare. Restare un’azienda privata significa ridurre gli obblighi di trasparenza, proteggendo informazioni delicate e garantendo maggiore flessibilità nei rapporti con il governo. Una quotazione imporrebbe infatti una disclosure pubblica sui conti e sulle attività, qualcosa che mal si adatta alla natura strategica dei contratti di SpaceX.

Controllo e missione prima del profitto

Al cuore della scelta di Musk c’è infine la questione del controllo. Elon Musk vuole essere certo che SpaceX resti fedele alla sua missione di lungo termine: rendere l’umanità multiplanetaria. Una quotazione aprirebbe la porta a investitori istituzionali, dinamiche assembleari e pressioni per massimizzare il profitto nel breve periodo. Restando privata, SpaceX può mettere la missione prima del prezzo delle azioni, concentrandosi su quello che per Musk è l’unico obiettivo che conta davvero: colonizzare Marte.

Guardando al futuro

Se mai ci sarà una quotazione, è probabile che avvenga prima per Starlink che per l’intera SpaceX. Ma finché la scienza detta i tempi più dei bilanci, e finché la missione marziana resta l’orizzonte principale, SpaceX continuerà a restare fuori da Wall Street. In fondo, per Musk la Borsa rappresenta solo un luogo in cui fare trading di azioni; Marte, invece, è il luogo in cui immagina il futuro dell’umanità.