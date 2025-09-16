Perché i gatti mangiano l’erba: la risposta è nelle palle di pelo

Un nuovo studio della High Point University, pubblicato sul Journal of Veterinary Behavior, offre una spiegazione dettagliata del comportamento dei gatti che mangiano erba, apparentemente contro il loro gusto. Secondo i ricercatori Nicole Hughes e Kara Bensel, le palle di pelo inghiottite durante la toelettatura potrebbero essere alla base di questa abitudine felina. Analizzando le palle di pelo con la microscopia elettronica, lo studio ha rivelato che le specie di erba preferite dai gatti presentano superfici frastagliate e tricomi appuntiti, ideali per agganciare i peli accumulati nel tratto digestivo. In questo modo, l’erba funziona come uno strumento naturale, aiutando i felini a espellere le masse di pelo tramite vomito o attraverso le feci, prevenendo ostruzioni e problemi digestivi.

Fino ad oggi, si pensava che l’erba stimolasse il vomito o aiutasse a eliminare parassiti intestinali, ma le strutture vegetali sono troppo piccole per trattenere i parassiti. Lo studio chiarisce quindi che la scelta delle piante non è casuale: il trifoglio rosso e altre erbe da giardino o da appartamento sono preferite proprio per le loro caratteristiche fisiche microstrutturali.

Questa scoperta fornisce un nuovo modello per comprendere il legame tra comportamento animale e caratteristiche delle piante, aprendo la strada a ulteriori indagini su come questi meccanismi agiscano lungo l’intero apparato digerente dei gatti.