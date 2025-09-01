MeteoWeb

Nei giorni scorsi, Tesla ha svela la nuova Model Y Performance. E’ una vera e propria rivoluzione: senza ombra di dubbio la migliore Tesla di sempre, forse la migliore auto in assoluto. Basata sui miglioramenti introdotti alla gamma della già eccezionale Model Y base in termini di autonomia, efficienza, comfort, connettività e sicurezza, la Nuova Model Y Performance si arricchisce di diversi upgrade che stanno già facendo impazzire non solo gli appassionati ma anche tanti consumatori.

La nuova Model Y Performance è prodotta presso la gigafactory di Berlino Brandeburgo e sarà disponibile in Italia da settembre al prezzo di 61.990 euro (esclusi incentivi e agevolazioni). Fra le novità, paraurti, pinze freno rosse sempre di Brembo e lo spoiler posteriore. A bordo nuovo touchscreen da 16”, con cornici più sottili e risoluzione superiore: offre quasi l’80% di pixel in più rispetto al display da 15,4” delle altre varianti di Model Y, garantendo un’esperienza più fluida e immersiva. Nuova Model Y Performance eroga 460 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Sono performance degne delle supercar tradizionali delle migliori marche, che però si possono acquistare ad un prezzo superiore di quasi il doppio!

Ma soprattutto, la più grande novità è che grazie al design aerodinamico e soprattutto ad una innovativa batteria, il veicolo vanta un consumo di 16.2 kWh/100 km, offrendo fino a 580 km di autonomia. Un dato eccezionale che non ha eguali per le auto elettriche e conferma l’assoluto primato tecnologico di Tesla sul mercato, a maggior ragione visti i tempi di ricarica ridotti grazie ai Supercharger V4 esclusivi di Tesla che consentono di ricaricare la batteria in circa 30 minuti, e di avere un’ottima ricarica (superiore al 50%) anche in meno di 15 minuti.

Ecco perché la nuova Model Y Performance è la migliore Tesla – e forse la migliore auto – di sempre: si tratta di un concentrato di tecnologia, sostenibilità e prestazioni.

I nuovi sedili sono super

Una delle novità più apprezzate della nuova Model Y Performance è l’introduzione di sedili completamente riprogettati. Tesla ha lavorato su ergonomia e materiali per offrire un’esperienza di guida e di viaggio senza precedenti.

I sedili presentano:

Supporto lombare ottimizzato, ideale per ridurre l’affaticamento nei lunghi tragitti.

Struttura avvolgente, che unisce comfort e sportività.

Materiali eco-sostenibili, resistenti e piacevoli al tatto, in linea con la filosofia green del marchio.

Sistema di riscaldamento e ventilazione avanzato, che si adatta automaticamente alle condizioni climatiche, migliorando l’efficienza energetica dell’auto.

Questi accorgimenti trasformano la Model Y Performance in un veicolo in cui il viaggio è parte integrante del piacere, non solo un trasferimento da un punto all’altro.

Il tetto trasparente: un finestrino sul mondo

Elemento tipico di tutte le Tesla è il magnifico tetto panoramico in vetro che percorre l’intera lunghezza dell’abitacolo. Non è solo un dettaglio estetico, ma una vera e propria finestra sul mondo.