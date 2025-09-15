Petroliera russa sanzionata respinta a Mundra: la Noble Walker devia verso Vadinar

La nave “Noble Walker”, sottoposta a sanzioni e carica di petrolio russo, ha cambiato rotta verso il porto indiano di Vadinar, dopo che il gruppo Adani ha vietato l’ingresso alle navi inserite nella lista nera nel suo porto di Mundra. È quanto mostrano i dati di tracciamento delle navi. Secondo i rapporti di spedizione ei dati di LSEG e Kpler, la Noble Walker – che trasportava circa un milione di barili di petrolio russo per la raffineria indiana HPCL Mittal Energy – fino a venerdì era diretta a Mundra. La nave è stata inserita nella lista nera dell’Unione europea e del Regno Unito per violazione delle sanzioni nel trasporto di greggio russo. HMEL non ha risposto a un’e-mail dell’agenzia Reuters che chiedeva un commento.

La scorsa settimana Adani ha emesso delle ordinanze che vietano l’ingresso alle navi sanzionate dall’Ue, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti nei suoi 14 porti, tra cui Mundra, nell’India occidentale. Le raffinerie indiane HMEL e Indian Oil utilizzano il porto per le importazioni di petrolio, anche dalla Russia.

L’India il principale acquirente

L’India è diventata il principale acquirente di petrolio russo trasportato via mare, dopo le sanzioni occidentali imposte a Mosca per l’invasione dell’Ucraina del 2022. Tuttavia, Nuova Delhi ha rafforzato la sorveglianza sulle navi e sulle transazioni che coinvolgono le forniture russe. Il petrolio russo viene trasportato principalmente da una cosiddetta “flotta ombra”, dopo che Stati Uniti, Unione europea e Gran Bretagna hanno imposto una serie di sanzioni contro navi, commercianti e aziende per limitare le entrate petrolifere di Mosca.

Un’altra petroliera sanzionata, la “Spartan”, una Suezmax che trasportava 1 milione di barili di greggio russo, oggi è stata ancorata vicino al porto di Mundra. Secondo i dati di Kpler, la nave oggi avrebbe dovuto scaricare il suo petrolio nel porto.